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Врачи жалуются, что барнаульцы не пускают их в квартиры для осмотра на корь

Первый заражённый, о котором стало известно 13 января, госпитализирован

16 января 2023, 11:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Первый заражённый корью барнаулец госпитализирован. Об этом рассказал главврач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.

Отмечается, что случай заражения корью был зафиксирован по адресу Сергея Ускова, 37.

"Наши сотрудники уже несколько дней проводят поквартирный осмотр жителей. Наблюдение за контактными будет идти до 27 января. Убедительно прошу не игнорировать приход врача! К сожалению, на минувших выходных медики столкнулись с массовым нежеланием людей пускать их в свои квартиры, осматривать на наличие признаков кори и вакцинироваться", – написал врач в социальных сетях.

Он добавил, что контактные лица могут получить прививку от кори на дому.

Если вы обнаружили у себя симптомы кори, то необходимо вызвать врача на дом через кол-центр (560-922) или WhatsApp (8-923-004-30-01). Вопросы по вакцинации против кори: 8-952-009-14-75.

Как распространяется  корь и какие у неё симптомы

Инфекция передаётся воздушно-капельным путём и очень быстро. Период инкубации составляет 1-2 недели. Потом проявляются симптомы:

  • кашель, насморк;
  • конъюнктивит;
  • слабость, повышение температуры до 39 градусов;
  • белые пятна на слизистой щёк (пятна Бельского – Филатова – Коплика);
  • на 4-5 день сыпь по всему телу.

 

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Комментарии 9

  • Так только и пишут - не пускайте подозрительных людей в дом... возможно, это мошенники.
    16 января, Гость   Ответить
  • Вот именно! В эпоху тотального аферизма живем! безопасность каждого она и есть безопасность каждого!
    16 января, Гость   Ответить
  • Так вот лучше про симптомы прописали!!!
    16 января, Гость   Ответить
  • А за чем их впускать, если симптомов нет, они как определят заражен человек или нет, у них же нет тестов, а прививка дело добровольное. Для чего ходят не понятно, пусть тест разработают потом приходят.
    16 января, Гость   Ответить
  • А может потому, что врачи и бахил своих не имеют и разуваться не хотят?
    16 января, Гость   Ответить
  • Я бы тоже не пустила! Приходят неизвестные мужчины, стараются проникнуть в дом, дак ещё и вколоть что-то хотят! Когда сам врача вызываешь и ждёшь - это одно, а тут совсем другое дело, действительно страшно!
    16 января, Гость   Ответить
  • Один барнаулец госпитализирован. Где-то он заразился. Где именно? Не сама по себе корь возникла у чела. Нам надо знать, куда не стоит ездить. Выясните и сообщите всем.
    16 января, Гость   Ответить
  • А зачем наблюдать? Предложите ревакцинироваться от кори людям, да и всё. Это самый эффективный способ защититься от болезни. Несколько лет назад у нас в доме тоже был случай кори, врачи обходили квартиры. Мы съездили в поликлинику, ревакцинировались и забыли про эту корь.
    16 января, Гость   Ответить
  • "Приходят неизвестные мужчины" --- Гость, женщины обычно ходят.
    16 января, Гость   Ответить
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