Врачи жалуются, что барнаульцы не пускают их в квартиры для осмотра на корь

Первый заражённый, о котором стало известно 13 января, госпитализирован

16 января 2023, 11:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первый заражённый корью барнаулец госпитализирован. Об этом рассказал главврач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.

Отмечается, что случай заражения корью был зафиксирован по адресу Сергея Ускова, 37.

"Наши сотрудники уже несколько дней проводят поквартирный осмотр жителей. Наблюдение за контактными будет идти до 27 января. Убедительно прошу не игнорировать приход врача! К сожалению, на минувших выходных медики столкнулись с массовым нежеланием людей пускать их в свои квартиры, осматривать на наличие признаков кори и вакцинироваться", – написал врач в социальных сетях.

Он добавил, что контактные лица могут получить прививку от кори на дому.

Если вы обнаружили у себя симптомы кори, то необходимо вызвать врача на дом через кол-центр (560-922) или WhatsApp (8-923-004-30-01). Вопросы по вакцинации против кори: 8-952-009-14-75.

Как распространяется корь и какие у неё симптомы

Инфекция передаётся воздушно-капельным путём и очень быстро. Период инкубации составляет 1-2 недели. Потом проявляются симптомы: