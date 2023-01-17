В Минздраве рассказали, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Вместо погружения в ледяную воду можно просто умыться в проруби

17 января 2023, 08:45, ИА Амител

Крещенские купания / Фото: amic.ru

Минздрав призвал страдающих болезнями сердца отказаться от купания в проруби в Крещение Господне, которое православные будут отмечать 19 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Нужно отказаться от купания при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма или перенесённого инфаркта миокарда. При нырянии в прорубь кратковременный стресс может с высокой вероятностью привести к обострению заболевания с развитием таких тяжёлых осложнений, как инфаркт миокарда, гипертонический криз или срыв сердечного ритма", – рассказали в министерстве и добавили, что вместо погружения в ледяную воду больным можно просто умыться в проруби.

Также купаться в проруби нельзя при наличии симптомов респираторных заболеваний и при обострении хронических неинфекционных заболеваний. Кроме того, необходимо воздержаться от алкоголя до и после купания, так как это оказывает дополнительную нагрузку на сердце.