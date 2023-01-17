Каким будет крещенский городок в Барнауле и насколько безопасно окунаться в купели

Купели в Барнауле построят на озере Пионерском и на Речном вокзале

17 января 2023, 07:01, ИА Амител

Строительство снежного городка на Речном вокзале / Фото: Екатерина Смолихина

Более 700 тысяч рублей потратят власти Барнаула на создание, украшение и демонтаж крещенского городка на Речном вокзале. Здесь будет основная купель краевой столицы. Вторую обустроят на озере Пионерском собственники территории. А муниципалитет поможет с организацией купаний. Об этом алтайским СМИ рассказал председатель по дорожному хозяйству Барнаула Иван Гармат.

Какими будут крещенские городки в Барнауле?

Городок на набережной Речного вокзала строит Алтайавтодор. Работы здесь завершат 18 числа, сообщил Иван Гармат. К празднику Крещения, 19 января, на Речном вокзале будет купель, снежная часовня, две раздевалки и две бани – мужская и женская.

Чиновник подчеркнул, что купель будет безопасной. Толщина льда на Оби сейчас 55 сантиметров. Одновременно на лёд могут выйти до 70 человек.

"Просьба прислушиваться к требованиям и рекомендациям Минздрава, МЧС, РПЦ и других органов. Нужно приходить физически подготовленным к омовению. Хоть Роспотребнадзор взял пробу и она соответствует всем нормам, пить её всё-таки не стоит. Администрация района установит информационные стенды о том, что воду не рекомендовано пить, там будут и остальные требования. Дополнительно представители РПЦ разместят информацию о том, что людям нужно с осторожностью подходить к омовению", – сказал Гармат.

На озере Пионерском также обустроят купель и сделают баню, где люди после погружения смогут согреться и переодеться.

На двух площадках власти ожидают от 10 до 15 тысяч гостей.































































































































































Кто будет следить за безопасностью?

И на Речном вокзале, и на озере Пионерском будут дежурить оперативные службы, в том числе правоохранительные органы, сотрудники МЧС и представители администрации. Не будет только скорой помощи, её при необходимости вызовут спасатели и машина поедет на вызов в первую очередь, подчеркнул Иван Гармат.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула Владимир Драчёв пояснил, что уже создана группировка спасателей, которые будут следить за безопасностью людей.

"На Речном вокзале будет действовать отряд управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в составе пяти человек и одной единицы техники. Также будут участвовать четыре сотрудника МЧС России. На Пионерском на пост заступают пять спасателей, их смена продлится с 22:00 18 января до часа ночи 20 января", – отметил Драчёв.

Драчёв призвал граждан использовать только официальные купели, потому что только они безопасны для купаний и только там дежурят спасатели.

Сейчас сотрудники управления вместе с МЧС и полицией ищут несанкционированные проруби. Рейды начались 16 января, они продлятся и 17 января. Нарушителям выпишут штраф и заставят убрать незаконную прорубь.

Напомним, что amic.ru ранее писал, в каких купелях не нужно купаться и какие правила стоит соблюдать на них. Также amic.ru разговаривал с врачом о купании в проруби, прочитать материал можно здесь.