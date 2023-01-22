Названы самые полезные продукты зимой

Среди них – цитрусовые, рыба и овощные супы

22 января 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Причиной ослабления здоровья и ухудшения внешнего вида зимой часто становится гиповитаминоз, который развивается из-за уменьшения светового дня и недостатка в рационе овощей и фруктов. В связи с этим диетолог Людмила Микитюк перечислила самые полезные продукты в холодное время года, сообщают "Известия".

Врач посоветовала есть цитрусовые, шиповник, квашеную капусту, так как эти продукты богаты витамином C. Он способствует снижению риска заражения вирусными инфекциями, а также сокращению длительности и тяжести болезни.

Помимо этого, зимой нужно отдавать предпочтение калорийной и тёплой еде – например, рыбе, которая богата омегой-3, а также горячим и сытным овощным супам. А ещё специалист советует есть морковь и овощи из семейства капустных, так как они дают организму много полезных микроэлементов. Не стоит проходить и мимо ягод – черники, малины и клубники, – поскольку они помогают предотвратить выброс гормона кортизола.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил самые полезные продукты для иммунитета.