Врач рассказал о том, почему лучше не принимать популярный парацетамол

Специалист назвал препарат токсичным и посоветовал не злоупотреблять им

22 января 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о том, почему парацетамол является не самым лучшим жаропонижающим. Его слова передаёт радио Sputnik.

По словам специалиста, у парацетамола есть одна неприятная особенность – токсичность. Справиться с действием вещества может только печень.

"Поэтому применение парацетамола должно быть ограниченно, нельзя пренебрегать инструкцией. Если мы принимаем парацетамол по инструкции, печень получает нагрузку, но справляется с ней", – сказал врач.

Он добавил, что взрослому человеку с весом 70 килограмм можно пить не больше восьми таблеток по 500 мг в день, но лучше ограничиться четырьмя приёмами.