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Врач рассказал о том, почему лучше не принимать популярный парацетамол

Специалист назвал препарат токсичным и посоветовал не злоупотреблять им

22 января 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о том, почему парацетамол является не самым лучшим жаропонижающим. Его слова передаёт радио Sputnik.

По словам специалиста, у парацетамола есть одна неприятная особенность – токсичность. Справиться с действием вещества может только печень.

"Поэтому применение парацетамола должно быть ограниченно, нельзя пренебрегать инструкцией. Если мы принимаем парацетамол по инструкции, печень получает нагрузку, но справляется с ней", – сказал врач.

Он добавил, что взрослому человеку с весом 70 килограмм можно пить не больше восьми таблеток по 500 мг в день, но лучше ограничиться четырьмя приёмами.

 

 

Комментарии 11

  • Лучше бы посоветовал людям вообще принимать таблетки только в крайней необходимости, для некоторых это как витаминки.
    22 января, Гость   Ответить
  • Там все равно мел. Эффект Плацебо.
    22 января, Гость   Ответить
  • Раньше парацетомол - это был растворимый Панадол, безвредный. Но теперь из - за санкций его нет. А наши его не делают, нам вот только вредный
    22 января, Гость   Ответить
  • Погуглил,в России более 50-ти производств выпускают Парацетомол,заканичивая Дальхимпромом. Вы пишите,импортный пользительный, а отечественный вредный )))Оппозиционер вы,батенька.Из либералов будете? )
    22 января, Гость   Ответить
  • Гость, замените ибупрофеном. Давно парацетамол не пьем.
    22 января, Гость   Ответить
  • А только парацетомол.И не больше 2-ух таблеток в день,хотя вешу более 70 килограммов )
    22 января, Гость   Ответить
  • Ибупрофен -нестероидный препарат. Для людей с проблемами ЖКТ очень вреден. Парацетомол же - проверенный и безобидный. При ковиде был вообще незаменим.
    22 января, Гость   Ответить
  • Дядя, вы дурак? Какая оппозиция, речь идёт о лекарствах...
    22 января, Гость   Ответить
  • "Парацетомол же - проверенный и безобидный." --- Гость, как же безобидый, если специалисты пишут, что токсичный? И говорить про ибупрофен "очень вредный" тоже неверно. Его детям маленьким назначают, и те его нормально переносят.
    23 января, Гость   Ответить
  • Тут про одного дебила,который пишет что лекарства в России не выпускают,а если какие и выпускают,то только вредные.Так может думать только оппозиционер,а оппозиционеры,те все попой думают.Как и ты,малыш.
    23 января, Гость   Ответить
  • Открою вам страааашную тайну: парацетамол и ибупрофен из одной группы НВПС (нестероидные противовоспалительные средства) И да, не важно в какой форме препарат, его токсичность от этого меньше не становится. Есть такое понятие как биодоступность, так вот растворимые формы конечно быстрее будут действовать, но не станут менее токсичными.
    23 января, Гость   Ответить
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