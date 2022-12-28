Врачи рассказали об интимной жизни сибиряка, которому вернули эрекцию с помощью нерва из ноги

«Былая сила» начала возвращаться к пациенту уже спустя четыре с половиной месяца после операции

28 декабря 2022, 12:45, Никита Черников

Фото: unsplash.com

52-летний житель Томска, которому врачи вернули эрекцию путём пересадки нерва, сейчас не испытывает каких-либо проблем в интимной жизни, правда, больше не чувствует мизинца. Об этом «КП-Новосибирск» рассказали врачи, которые проводили операцию и теперь подают патент на свою технологию.

Напомним, пациент страдал от опухоли простаты, которую удалили вместе с нервами, отвечающими за эрекцию. Мужчина обратился в местный НИИ микрохирургии с просьбой вернуть «былую силу». И пластический хирург Андрей Байтингер и уролог-онколог Андрей Гураль сделали уникальную операцию, пересадив нерв из ноги на половой орган.

«Нашли, что есть методика восстановления эрекции, которую используют в Бразилии и повторили в Петербурге: она предполагает, что нервы у пациента берут сразу с двух ног. У нас же была задача сделать операцию менее травматичной, задействовать только одну ногу. В итоге мы придумали, как можно обойтись одним нервом. Полгода назад предложили пациенту попробовать новый метод. Он доверился нам и согласился», — рассказал Андрей Байтингер.

По словам Андрея Гураля, во время операции с голени пациента взяли суральный нерв, отвечающий за чувствительность пятки и мизинца, и с помощью ниток, которые в три раза тоньше человеческого волоса, соединили взятый нерв с бедренным. На всё ушло около трёх с половиной часов, а эрекция начала возвращаться к пациенту уже спустя четыре с половиной месяца.

«Пациент тогда позвонил мне в пять утра и говорит: „Доктор, у меня работает!“. Конечно, он был рад: для любого мужчины лишиться эрекции это тяжело, а тут нам удалось её вернуть. А что касается чувствительности мизинца и пятки, так это никак не влияет на качество жизни пациента», — рассказал Гураль, отметив, что сейчас у мужчины с женой в интимном плане нет никаких проблем, но ещё полгода он будет находиться под наблюдением врачей.