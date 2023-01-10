Заболеваемость гриппом на Алтае снижается, но медики ждут вторую волну

При этом ковидом в регионе почти не болеют, сообщил министр Дмитрий Попов

10 января 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае идёт на спад. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Но расслабляться, по его словам, ещё рано. Во-первых, после зимних каникул медики ждут традиционную вспышку среди детей. А во-вторых, специалисты допускают приход второй волны гриппа, но уже в новом варианте.

Грипп на спаде, ковида почти нет

Сейчас уровень распространения ОРВИ и гриппа в Алтайском крае ниже, чем был в начале декабря 2022 года. При этом доля свиного гриппа (H1N1) в структуре заболеваемости выросла. Это говорит о том, что пик уже позади, отметил глава крайздрава.

«Это традиционная история для гриппа и ОРВИ. На подъёме заболеваемости штаммы разных вирусов постепенно замещаются гриппом как более сильным возбудителем. Когда замещение достигает порядка 70%, можно говорить о том, что пик уже пройден и будет снижение», — пояснил Дмитрий Попов.

По его словам, детальный анализ заболеваемости станет известен чуть позже — специалисты пока собирают данные. Но опираясь на то, как часто жители региона обращаются в поликлиники, Попов сделал вывод: заболеваемость среди взрослых сейчас незначительная, на уровне пороговых цифр. Среди детей грипп и ОРВИ распространены больше, но ситуация всё равно намного лучше, чем в декабре.

Что касается COVID-19, то он сейчас почти не циркулирует на Алтае. Регион находится на минимальных уровнях заболеваемости коронавирусом. Из-за этого коечный фонд по ковиду вновь сократили — с 99 до 49 коек. Это самое минимальное количество с начала пандемии.

В реанимации находится три пациента с ковидом.

Вторая волна

При этом федеральные эксперты говорят о том, что вирус свиного гриппа H1N1 в России уступает место гриппу типа B. Попов объяснил, что это вполне типичная картина для эпидемии гриппа. В Алтайском крае тоже ждут вторую волну заболеваемости и смену штамма.

«Это тоже традиционная история, такой вариант развития эпидемии гриппа. Обычно она идёт в две волны, в два пика. Сначала приходит грипп штамма А, у нас это был свиной грипп. А уже во время второй волны к нему присоединяется и грипп типа B», — пояснил министр.

Он также напомнил, что в 2022 году грипп пришёл в Алтайский край намного раньше, чем это бывало в предыдущие годы. Обычно медики фиксировали рост заболеваемости в феврале-марте, а в этот раз столкнулись со вспышкой уже в начале декабря. Поэтому у гриппа есть время, чтобы ударить по жителям Алтайского края второй раз.

«Исключать возможность прихода штамма B мы не можем. Так что нужно обязательно готовиться и повышать свой иммунитет. Хотелось бы напомнить и про вакцинацию. Мы видим, что у привитых людей значительно меньшие последствия от гриппа. Вакцинация не исключает возможность заболеть, но вирус протекает более легко, а риск осложнений намного меньше», — подчеркнул министр здравоохранения края.

Ну а в самое ближайшее время в Алтайском крае ожидают рост заболеваемости респираторными заболеваниями среди несовершеннолетних. Каникулы закончились, дети вернулись в школы и детсады. Поэтому в течение ближайших двух недель количество заболевших ОРВИ и гриппом будет увеличиваться.