Зеленский допустил возможность переговоров с РФ
В Киеве подготовят документ о разрешении всех вопросов с собственным видением, заявил Зеленский
23 апреля 2024, 07:33, ИА Амител
Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу заявил о возможности переговоров с Россией по урегулированию конфликта после саммита по так называемой украинской "формуле мира".
"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением. Найдется момент, как и кто это будет проговаривать с представителями России", – цитирует украинского президента ТАСС.
В июне Швейцария проведет конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Россия при этом на саммит приглашения не получала. Однако РФ все равно не намерена участвовать в таком мероприятии, поскольку его организаторы продвигают "нежизнеспособную" и неприемлемую для Москвы "формулу мира", рассказывал ранее пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению кризиса на Украине. Тем не менее де-юре Киев отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких изменений в этом плане до сих пор нет, добавил Песков.
07:36:42 23-04-2024
Зеленский допустил возможность переговоров с РФ --- так они же закон приняли о запрещении переговоров с РФ, нарушит закон, сядет
08:15:02 23-04-2024
Гость (07:36:42 23-04-2024) Зеленский допустил возможность переговоров с РФ --- так они ... А изменить закон нельзя? Хоть иногда бы думали
08:06:04 23-04-2024
Зеле в любом случае капец...
09:45:30 23-04-2024
Вася (08:06:04 23-04-2024) Зеле в любом случае капец... ... Васёк на пружинистом диване, побывай там денек, сходи на штурмовку, потом утверждай.
08:43:18 23-04-2024
А как они собрались договариваться и уж тем более применить свою "формулу мира", в Минске уже было дело договаривались, а толку?
09:05:36 23-04-2024
Зеле не капец,зеля капут.
09:16:57 23-04-2024
Уже ждёт перевод, продолжать страдания дальше нужды нет. Как получит деньги и рокернется продолжит войну. Давать возможность перевооружится нельзя
09:51:46 23-04-2024
С его "видением" это полный провал его власти.