Зеленский допустил возможность переговоров с РФ

В Киеве подготовят документ о разрешении всех вопросов с собственным видением, заявил Зеленский

23 апреля 2024, 07:33, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу заявил о возможности переговоров с Россией по урегулированию конфликта после саммита по так называемой украинской "формуле мира".

"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением. Найдется момент, как и кто это будет проговаривать с представителями России", – цитирует украинского президента ТАСС.

В июне Швейцария проведет конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Россия при этом на саммит приглашения не получала. Однако РФ все равно не намерена участвовать в таком мероприятии, поскольку его организаторы продвигают "нежизнеспособную" и неприемлемую для Москвы "формулу мира", рассказывал ранее пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению кризиса на Украине. Тем не менее де-юре Киев отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких изменений в этом плане до сих пор нет, добавил Песков.