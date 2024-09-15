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Зеленский хочет лично попросить у США разрешения на удары вглубь России

Источники утверждают, что он отправится в Америку на проведение переговоров

15 сентября 2024, 09:37, ИА Амител

Флаг США / Фото: pxhere.com/ru/photo/99818
Флаг США / Фото: pxhere.com/ru/photo/99818

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится в Америку, чтобы поговорить с президентом Джо Байденом. Об этом сообщает газета Bild.

По данным источников, Зеленский хочет лично попросить разрешения на удары иностранным оружием по территории России.

Также отмечается, что он планирует встречи с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Зеленский хочет изложить им, как и Байдену, свою стратегию.

Одной из тем обсуждения является готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта.

США Политика

Комментарии 11

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Гость

10:25:21 15-09-2024

Наши дипломаты и СМИ сказали, что ему уже всё разрешили. Чего он ещё то хочет?
Или он просто не в курсе ещё

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Гость

10:33:20 15-09-2024

Он хочет убедиться, что это не пранкеры Вован и Лексус его разыграли

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Гость

13:49:43 15-09-2024

Гость (10:25:21 15-09-2024) Наши дипломаты и СМИ сказали, что ему уже всё разрешили. Чег... Наше СМИ говорило что пенсионный возраст не поднимут и не перепишут конституцию.
Вот по этому он наверно и решил спросить на прямую?

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Гость

11:10:57 15-09-2024

Гореть ему в аду!

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Гость

15:50:08 15-09-2024

Гость (11:10:57 15-09-2024) Гореть ему в аду!... Гость, не слушай поповскую рать. У Бога Ада нет, а то что сейчас происходит в мире, это настоящий дьявольский Ад, так что мы все живем в Аду.

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Гость

13:35:43 16-09-2024

Гость (11:10:57 15-09-2024) Гореть ему в аду!... Тогда туда же дорога и нашим продажным чиновникам.

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Гость

13:20:38 15-09-2024

А до этого он телеграммы слал в Белый дом?

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Коля

18:28:07 15-09-2024

зеленский лучше пулю в лоб попросил а то мозги совсем свои снаркоманил

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Гость

08:12:30 16-09-2024

Есть версия, что ему два года назад все разрешили, но он немного сцыт, поэтому хочет письменного разрешения

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Гость

13:37:38 16-09-2024

А сейчас они бьют иностранным оружием по территории западных государств?

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Гость

13:48:04 16-09-2024

а кто это зиленский? никто и звать никак

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