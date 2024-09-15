Зеленский хочет лично попросить у США разрешения на удары вглубь России
Источники утверждают, что он отправится в Америку на проведение переговоров
15 сентября 2024, 09:37, ИА Амител
Флаг США / Фото: pxhere.com/ru/photo/99818
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится в Америку, чтобы поговорить с президентом Джо Байденом. Об этом сообщает газета Bild.
По данным источников, Зеленский хочет лично попросить разрешения на удары иностранным оружием по территории России.
Также отмечается, что он планирует встречи с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Зеленский хочет изложить им, как и Байдену, свою стратегию.
Одной из тем обсуждения является готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта.
10:25:21 15-09-2024
Наши дипломаты и СМИ сказали, что ему уже всё разрешили. Чего он ещё то хочет?
Или он просто не в курсе ещё
10:33:20 15-09-2024
Он хочет убедиться, что это не пранкеры Вован и Лексус его разыграли
13:49:43 15-09-2024
Гость (10:25:21 15-09-2024) Наши дипломаты и СМИ сказали, что ему уже всё разрешили. Чег... Наше СМИ говорило что пенсионный возраст не поднимут и не перепишут конституцию.
Вот по этому он наверно и решил спросить на прямую?
11:10:57 15-09-2024
Гореть ему в аду!
15:50:08 15-09-2024
Гость (11:10:57 15-09-2024) Гореть ему в аду!... Гость, не слушай поповскую рать. У Бога Ада нет, а то что сейчас происходит в мире, это настоящий дьявольский Ад, так что мы все живем в Аду.
13:35:43 16-09-2024
Гость (11:10:57 15-09-2024) Гореть ему в аду!... Тогда туда же дорога и нашим продажным чиновникам.
13:20:38 15-09-2024
А до этого он телеграммы слал в Белый дом?
18:28:07 15-09-2024
зеленский лучше пулю в лоб попросил а то мозги совсем свои снаркоманил
08:12:30 16-09-2024
Есть версия, что ему два года назад все разрешили, но он немного сцыт, поэтому хочет письменного разрешения
13:37:38 16-09-2024
А сейчас они бьют иностранным оружием по территории западных государств?
13:48:04 16-09-2024
а кто это зиленский? никто и звать никак