Зеленский хочет лично попросить у США разрешения на удары вглубь России

Источники утверждают, что он отправится в Америку на проведение переговоров

15 сентября 2024, 09:37, ИА Амител

Флаг США / Фото: pxhere.com/ru/photo/99818

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится в Америку, чтобы поговорить с президентом Джо Байденом. Об этом сообщает газета Bild.

По данным источников, Зеленский хочет лично попросить разрешения на удары иностранным оружием по территории России.

Также отмечается, что он планирует встречи с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Зеленский хочет изложить им, как и Байдену, свою стратегию.

Одной из тем обсуждения является готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта.