Правда ли, что Россия и Украина заключат мирный договор и когда это может случиться?
В соцсетях уверены, что перемирие может быть достигнуто до наступления зимы
19 сентября 2023, 06:30, ИА Амител
В социальных сетях (особенно в Tik-Tok, функции которого частично ограничены в России) массово распространяются видео, которые якобы предвещают заключение мирного договора между Россией и Украиной. Сообщается, что, помимо основных участников конфликта, в этом также заинтересована Америка: мол, им нужно готовиться к выборам, кроме того, военная помощь в адрес Зеленского серьезно бьет по карману. Что известно об этой "сделке" и когда может быть заключено такое перемирие, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что известно о мирном договоре между Россией и Украиной?
Сразу скажем: официальные лица и эксперты о такой перспективе не заявляли. Но otechestvo.news утверждает, что ради решения этого вопроса в начале сентября в Киев с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Есть версия, что американский чиновник якобы говорил с президентом Владимиром Зеленским о мирных переговорах с Россией.
Источник указывает, что американской экономике уже слишком тяжело дается военная поддержка Украины. Кроме того, против этого выступают люди, а в преддверии президентских выборов в США демократы заинтересованы в максимальной лояльности населения. Якобы по этим причинам в Вашингтоне решили заморозить конфликт. Более того, в материале говорится, что произойти это может даже с уступкой украинских территорий России.
Издание отмечает, что сразу после визита Блинкена на Украину в Соединенных Штатах заговорили о готовности страны к переговорам с Россией, но с существенной оговоркой: будущие границы будут зависеть от мнения Киева, заявил госсекретарь США.
При этом в настоящее время, по его словам, мирные переговоры недостижимы, поскольку "для танго нужны двое", сообщал РБК.
А когда могут состояться эти переговоры?
Сообщается, что переговоры якобы могут начаться 4 октября 2023 года в формате встречи сторон из США, России и Украины. Указывается, что Киев к диалогу уже готов, но сейчас все ждут шагов навстречу от президента России Владимира Путина.
Однако пока нет признаков, что он "проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире ABC. Президент России, в свою очередь, порекомендовал Соединенным Штатам для начала изменить мнение Зеленского насчет переговоров. Напомним, в октябре 2022 года после итогов референдума о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей украинский лидер выступил с заявлением. Тогда он сообщил, что отказывается от переговоров с Российской Федерацией до тех пор, пока ею управляет Путин.
Кроме того, президент России подчеркнул, что в условиях контрнаступления ВСУ о прекращении боевых действий со стороны России не может быть и речи.
"Они будут контрнаступать, а мы скажем: “А мы прекращаем”. Мы же не троцкисты. Движение – все, конечная цель – ничто. Это плохая теория", – цитируют Путина РИА Новости.
Кстати, прогнозы по урегулированию конфликта делал и ныне покойный Владимир Жириновский.
А что говорил о разрешении конфликта между Россией и Украиной Жириновский?
Он утверждал, что конфликт между странами затихнет 19 сентября, однако возобновится в марте 2024 года перед президентскими выборами на Украине.
"Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет. Потому что не будет и Украины. Нынешняя Украина – это проект Австро-Венгерской империи, которая осуществила геноцид русских на своей территории. Лучшее решение – раздел Украины на Галицию и Малороссию", – делал прогнозы Жириновский.
Он утверждал, что русофобы сформируют государство на пять миллионов человек со столицей во Львове. А вся Юго-Восточная Украина с населением более 25 миллионов человек войдет в состав России.
"Киев больше не будет выступать врагом Москвы, и наступит мир – как на западе, так и на востоке", – говорил Жириновский.
07:03:34 19-09-2023
Врятли
07:15:51 19-09-2023
Блаблабла. Языком болтать - не мешки ворочать.
07:48:49 19-09-2023
Киев к диалогу уже готов --- какое смешное вранье, на Украине уже год действует закон, запрещающий переговоры с Россией. Нарушителю грозит тюрьма
08:03:25 19-09-2023
Жириновский - умный, всё верно говорил!
12:06:13 19-09-2023
горожанка (08:03:25 19-09-2023) Жириновский - умный, всё верно говорил!... конечно умный, 30 лет дурачкам голову пудрил, и жил припеваючи.
08:29:49 19-09-2023
Тик-ток как источник информации? Ну-ну.
09:18:56 19-09-2023
Киев к диалогу уже готов --- какой смешной анекдот, на Украине уже год действует закон, запрещающий переговоры с Россией
09:22:51 19-09-2023
Гость (09:18:56 19-09-2023) Киев к диалогу уже готов --- какой смешной анекдот, на Украи... Закон это самое святое.Особенно в демократической стране.
09:20:58 19-09-2023
Получается,продолжительность кровопролития зависит от демократических выборов в самой демократической в мире стране.Надо подождать,а пока народы обеих стран (менее демократических)продолжат погибать.
09:52:58 19-09-2023
зачем я читал этот бред?
11:52:19 19-09-2023
сразу после визита Блинкена на Украину в Соединенных Штатах заговорили о готовности страны к переговорам с Россией ---- Блинкен наверное не знает про закон, запрещающий переговоры с Россией, на Украине ему не сказали
12:04:06 19-09-2023
Астрологические прогнозы, Привороты, предсказание по руке, вызов духа умершего Жириновского.
12:08:14 19-09-2023
ВСЕ МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:03:55 19-09-2023
Угу, Украине до начала переговоров придется полностью выйти из наших новых регионов: Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Затем разоружиться - демилитаризация, посадить Зеленского и прочих бандерлогов - денафикация, выплатить нам огромную контрибуцию, как проигравшая сторона. Вряд ли Зеленский на это пойдет.
17:20:13 19-09-2023
ыть (13:03:55 19-09-2023) Угу, Украине до начала переговоров придется полностью выйти ... На украине придется свыкнуться с мыслью, что к отвоеванным русским территориям также принадлежат исконно русские земли Одесской и Харьковской областей, которые никогда украиной не были.
13:42:09 19-09-2023
Переговоры невозможны, пока не сменится власть в стране участнице, либо не будет переломной ситуации на фронте. Во всех остальных случаях конфликт будет продолжаться с разной степенью интенсивности
15:04:31 19-09-2023
Гость (13:42:09 19-09-2023) Переговоры невозможны, пока не сменится власть в стране учас... пока не сменится власть в стране участнице --- и даже если сменится, не факт, что будут переговоры, надо чтобы еще сменилась правильно. Поэтому только перелом на фронте. Он возможен в случае истощения ресурсов в стране участнице, в том числе людских
15:36:41 19-09-2023
Прочитал, словно РЕН-ТВ посмотрел.
17:29:20 19-09-2023
Гость (15:36:41 19-09-2023) Прочитал, словно РЕН-ТВ посмотрел.... ))Вслух