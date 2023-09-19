В соцсетях уверены, что перемирие может быть достигнуто до наступления зимы

19 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В социальных сетях (особенно в Tik-Tok, функции которого частично ограничены в России) массово распространяются видео, которые якобы предвещают заключение мирного договора между Россией и Украиной. Сообщается, что, помимо основных участников конфликта, в этом также заинтересована Америка: мол, им нужно готовиться к выборам, кроме того, военная помощь в адрес Зеленского серьезно бьет по карману. Что известно об этой "сделке" и когда может быть заключено такое перемирие, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что известно о мирном договоре между Россией и Украиной?

Сразу скажем: официальные лица и эксперты о такой перспективе не заявляли. Но otechestvo.news утверждает, что ради решения этого вопроса в начале сентября в Киев с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Есть версия, что американский чиновник якобы говорил с президентом Владимиром Зеленским о мирных переговорах с Россией.

Источник указывает, что американской экономике уже слишком тяжело дается военная поддержка Украины. Кроме того, против этого выступают люди, а в преддверии президентских выборов в США демократы заинтересованы в максимальной лояльности населения. Якобы по этим причинам в Вашингтоне решили заморозить конфликт. Более того, в материале говорится, что произойти это может даже с уступкой украинских территорий России.

Издание отмечает, что сразу после визита Блинкена на Украину в Соединенных Штатах заговорили о готовности страны к переговорам с Россией, но с существенной оговоркой: будущие границы будут зависеть от мнения Киева, заявил госсекретарь США.

При этом в настоящее время, по его словам, мирные переговоры недостижимы, поскольку "для танго нужны двое", сообщал РБК.

А когда могут состояться эти переговоры?

Сообщается, что переговоры якобы могут начаться 4 октября 2023 года в формате встречи сторон из США, России и Украины. Указывается, что Киев к диалогу уже готов, но сейчас все ждут шагов навстречу от президента России Владимира Путина.

Однако пока нет признаков, что он "проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире ABC. Президент России, в свою очередь, порекомендовал Соединенным Штатам для начала изменить мнение Зеленского насчет переговоров. Напомним, в октябре 2022 года после итогов референдума о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей украинский лидер выступил с заявлением. Тогда он сообщил, что отказывается от переговоров с Российской Федерацией до тех пор, пока ею управляет Путин.

Кроме того, президент России подчеркнул, что в условиях контрнаступления ВСУ о прекращении боевых действий со стороны России не может быть и речи.

"Они будут контрнаступать, а мы скажем: “А мы прекращаем”. Мы же не троцкисты. Движение – все, конечная цель – ничто. Это плохая теория", – цитируют Путина РИА Новости.

Кстати, прогнозы по урегулированию конфликта делал и ныне покойный Владимир Жириновский.

А что говорил о разрешении конфликта между Россией и Украиной Жириновский?

Он утверждал, что конфликт между странами затихнет 19 сентября, однако возобновится в марте 2024 года перед президентскими выборами на Украине.

"Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет. Потому что не будет и Украины. Нынешняя Украина – это проект Австро-Венгерской империи, которая осуществила геноцид русских на своей территории. Лучшее решение – раздел Украины на Галицию и Малороссию", – делал прогнозы Жириновский.

Он утверждал, что русофобы сформируют государство на пять миллионов человек со столицей во Львове. А вся Юго-Восточная Украина с населением более 25 миллионов человек войдет в состав России.