Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
Он отметил, что если РФ примет участие во втором саммите по Украине, то это будет означать ее готовность к миру
17 июня 2024, 09:01, ИА Амител
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой "уже завтра", однако для этого РФ должна "уважать территориальную целостность" Украины. Об этом сообщает news.ru.
Он отметил, что если РФ примет участие во втором саммите по Украине, то это будет означать ее готовность к миру. Кроме того, неважно, каким способом будет достигнуто участие во встрече.
"Для нас важен результат – окончание этого конфликта", – заявил украинский президент.
Ранее он также анонсировал проведение второго "саммита мира" после конференции в Швейцарии.
09:24:33 17-06-2024
"уважать территориальную целостность" Украины --- все проблемы из-за нарушения территориальной целостности СССР, надо было ее уважать
19:26:34 17-06-2024
Гость (09:24:33 17-06-2024) "уважать территориальную целостность" Украины --- все пробле... Почил ваш СССР давно, не дожив даже до обычного человеческого возраста. Жалеть о том времени, когда ничего не было - ни одежды, ни обуви, ни жилья, ни посуды, ни стройматериалов, ни авто или обычных проводных телефонов - увольте! А почему не было? Да на все деньги клепали танки и ракеты, которыми и тогда, и сейчас пугают весь мир.
09:57:50 18-06-2024
Гость (19:26:34 17-06-2024) Почил ваш СССР давно, не дожив даже до обычного человеческог... О, хохлобот отметился. Или просто местная продажная либерасня ?