Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией

Он отметил, что если РФ примет участие во втором саммите по Украине, то это будет означать ее готовность к миру

17 июня 2024, 09:01, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой "уже завтра", однако для этого РФ должна "уважать территориальную целостность" Украины. Об этом сообщает news.ru.

Он отметил, что если РФ примет участие во втором саммите по Украине, то это будет означать ее готовность к миру. Кроме того, неважно, каким способом будет достигнуто участие во встрече.

"Для нас важен результат – окончание этого конфликта", – заявил украинский президент.

Ранее он также анонсировал проведение второго "саммита мира" после конференции в Швейцарии.