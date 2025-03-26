Зеленский не исключил унизительный мир для Украины

В такой ситуации страна впадет в депрессию

26 марта 2025, 14:24, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Владимир Зеленский заявил, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью журналу Time он размышлял, каким будет следующий этап для Украины. И не исключил, что это будет "вынужденный, унизительный мир". Кроме того, страна может остаться "сама по себе", а "партнеры по какой-то причине не будут партнерами". В такой ситуации страна впадет в депрессию.

"Я не верю, что так будет. Это было бы предательством со стороны наших партнеров. И я думаю, что шансы на это практически равны нулю", – заявил Зеленский.

Как ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки.