Зеленский не исключил унизительный мир для Украины
В такой ситуации страна впадет в депрессию
26 марта 2025, 14:24, ИА Амител
Владимир Зеленский заявил, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью. Об этом сообщает РИА Новости.
В интервью журналу Time он размышлял, каким будет следующий этап для Украины. И не исключил, что это будет "вынужденный, унизительный мир". Кроме того, страна может остаться "сама по себе", а "партнеры по какой-то причине не будут партнерами". В такой ситуации страна впадет в депрессию.
"Я не верю, что так будет. Это было бы предательством со стороны наших партнеров. И я думаю, что шансы на это практически равны нулю", – заявил Зеленский.
Как ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки.
14:41:49 26-03-2025
Моника зеленски и так уже ниже плинтуса)))
14:50:41 26-03-2025
Зеленский не исключил унизительный мир для Украины --- ну так то хорошая новость
15:47:48 26-03-2025
Ну только на ромашке и осталось погадать.
16:22:59 26-03-2025
Мир был бы не унизительным ,когда его предлагали в начале СВО.А так -какой выигоыш?
18:30:36 26-03-2025
Украина должна выплатить гигантские репарации за всё разрушенное, за каждую травинку. Придётся работать в поте лица, а жить очень скромно. Нескольким поколениям.