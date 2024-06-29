Зеленский объявил о подготовке плана перемирия с РФ
Киев надеется как можно скорее прийти к "справедливому миру", отметил украинский президент
29 июня 2024, 12:35, ИА Амител
Украина подготовит детальный план завершения конфликта с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении.
По словам украинского лидера, готов этот план будет уже в этом году.
Как отметил президент, Киев не хочет затягивать конфликт и надеется как "можно скорее прийти к справедливому миру", передает ТАСС.
14 июня президент РФ Владимир Путин предложил свою формулу мира. Она предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России и признание Крыма, Севастополя и новых регионов частью РФ.
Зеленский назвал это ультиматумом, а позднее сказал, что для начала переговоров РФ должна "уважать территориальную целостность" Украины.
16:24:39 29-06-2024
Только после сдачи Одессы и Николаева.
00:36:10 30-06-2024
Гость (16:24:39 29-06-2024) Только после сдачи Одессы и Николаева.... В понедельник приходи в военкомат. Без тебя никак
18:26:25 29-06-2024
А мне понравилось предложение Трампа на дебатах. Там по сути ультиматум обеим сторонам. Возможно, таким образом удастся заключить перемирие.
10:53:45 01-07-2024
Гость (18:26:25 29-06-2024) А мне понравилось предложение Трампа на дебатах. Там по сути... Что он предложил? Загуглил, и ничего найти не могу(