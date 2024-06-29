Зеленский объявил о подготовке плана перемирия с РФ

Киев надеется как можно скорее прийти к "справедливому миру", отметил украинский президент

29 июня 2024, 12:35, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Украина подготовит детальный план завершения конфликта с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении.

По словам украинского лидера, готов этот план будет уже в этом году.

Как отметил президент, Киев не хочет затягивать конфликт и надеется как "можно скорее прийти к справедливому миру", передает ТАСС.

14 июня президент РФ Владимир Путин предложил свою формулу мира. Она предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России и признание Крыма, Севастополя и новых регионов частью РФ.

Зеленский назвал это ультиматумом, а позднее сказал, что для начала переговоров РФ должна "уважать территориальную целостность" Украины.