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Зеленский объявил о подготовке плана перемирия с РФ

Киев надеется как можно скорее прийти к "справедливому миру", отметил украинский президент

29 июня 2024, 12:35, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Украина подготовит детальный план завершения конфликта с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении.

По словам украинского лидера, готов этот план будет уже в этом году.

Как отметил президент, Киев не хочет затягивать конфликт и надеется как "можно скорее прийти к справедливому миру", передает ТАСС.

14 июня президент РФ Владимир Путин предложил свою формулу мира. Она предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России и признание Крыма, Севастополя и новых регионов частью РФ.

Зеленский назвал это ультиматумом, а позднее сказал, что для начала переговоров РФ должна "уважать территориальную целостность" Украины.

СВО Россия украина

Комментарии 4

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Гость

16:24:39 29-06-2024

Только после сдачи Одессы и Николаева.

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Гость

00:36:10 30-06-2024

Гость (16:24:39 29-06-2024) Только после сдачи Одессы и Николаева.... В понедельник приходи в военкомат. Без тебя никак

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Гость

18:26:25 29-06-2024

А мне понравилось предложение Трампа на дебатах. Там по сути ультиматум обеим сторонам. Возможно, таким образом удастся заключить перемирие.

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Гость

10:53:45 01-07-2024

Гость (18:26:25 29-06-2024) А мне понравилось предложение Трампа на дебатах. Там по сути... Что он предложил? Загуглил, и ничего найти не могу(

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