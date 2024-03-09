Зеленский отверг предложение Эрдогана об участии России в мирном саммите
Президент рассчитывает на "справедливый мир для Украины"
09 марта 2024, 09:10, ИА Амител
Владимир Зеленский во время брифинга с Реджепом Эрдоганом / Кадр: YouTube
8 марта президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о готовности провести мирный саммит с участием Киева и Москвы. Зеленский предложение не оценил.
"Мы не видим представителей России на таком саммите", – сказал он.
По его словам, Киев хочет получить "справедливый мир для Украины", а приглашать к диалогу Россию стоит, когда "цивилизованные страны разработают план".
09:22:03 09-03-2024
Вот оно как оказывается
09:52:21 09-03-2024
Ну если ежедневно вдыхать "мел" о чём можно говорить....
14:57:07 09-03-2024
И этого ублюдка упорно отказываются ликвидировать? Боятся, что на смену придет более вменяемый или договороспособный? А ничего, что все т.н. "цивилизованные страны" уважают только силу, а о слабых вытирают ноги. И ликвидация хрюкофюрера только ускорит развязку конфликта и позволит сохранить десятки тысяч жизней...