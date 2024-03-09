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Зеленский отверг предложение Эрдогана об участии России в мирном саммите

Президент рассчитывает на "справедливый мир для Украины"

09 марта 2024, 09:10, ИА Амител

Владимир Зеленский во время брифинга с Реджепом Эрдоганом / Кадр: YouTube
Владимир Зеленский во время брифинга с Реджепом Эрдоганом / Кадр: YouTube

8 марта президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о готовности провести мирный саммит с участием Киева и Москвы. Зеленский предложение не оценил.

"Мы не видим представителей России на таком саммите", – сказал он.

По его словам, Киев хочет получить "справедливый мир для Украины", а приглашать к диалогу Россию стоит, когда "цивилизованные страны разработают план".

Политика украина

Комментарии 3

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Гость

09:22:03 09-03-2024

Вот оно как оказывается

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гость

09:52:21 09-03-2024

Ну если ежедневно вдыхать "мел" о чём можно говорить....

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Гость

14:57:07 09-03-2024

И этого ублюдка упорно отказываются ликвидировать? Боятся, что на смену придет более вменяемый или договороспособный? А ничего, что все т.н. "цивилизованные страны" уважают только силу, а о слабых вытирают ноги. И ликвидация хрюкофюрера только ускорит развязку конфликта и позволит сохранить десятки тысяч жизней...

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