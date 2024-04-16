Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине

В законную силу документ вступит уже через месяц

16 апреля 2024, 21:33, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Верховной рады.

Документ вернули с подписью главы государства. Сегодня спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект об ужесточении мобилизации, документ был направлен на подпись президенту. Таким образом, Зеленский подписал его день в день.

Документ предполагает ужесточение правил призыва, делает обязательным для военнообязанных обновление своих данных в военкоматах. Кроме того, повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. В законную силу документ вступит уже через месяц.