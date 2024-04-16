НОВОСТИПолитика

Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине

В законную силу документ вступит уже через месяц

16 апреля 2024, 21:33, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Верховной рады.

Документ вернули с подписью главы государства. Сегодня спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект об ужесточении мобилизации, документ был направлен на подпись президенту. Таким образом, Зеленский подписал его день в день.

Документ предполагает ужесточение правил призыва, делает обязательным для военнообязанных обновление своих данных в военкоматах. Кроме того, повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. В законную силу документ вступит уже через месяц.

украина Мобилизация

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

21:53:36 16-04-2024

Потому в РФ тоже был закон о мобилизации, ещё раньше? Или я ошибаюсь ?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:54:39 16-04-2024

Гость (21:53:36 16-04-2024) Потому в РФ тоже был закон о мобилизации, ещё раньше? Или я... Ботики трудятся , за свои 30 серебрянников...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:27:20 17-04-2024

Гость (22:54:39 16-04-2024) Ботики трудятся , за свои 30 серебрянников...... Что-то мало вам платят😄

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Костя

22:13:40 16-04-2024

И у нас не врученные повестки считаются полученными

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:17 17-04-2024

Почти пол Украины уже убежало, остались только те, у кого не получается

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров