Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине
В законную силу документ вступит уже через месяц
16 апреля 2024, 21:33, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Верховной рады.
Документ вернули с подписью главы государства. Сегодня спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект об ужесточении мобилизации, документ был направлен на подпись президенту. Таким образом, Зеленский подписал его день в день.
Документ предполагает ужесточение правил призыва, делает обязательным для военнообязанных обновление своих данных в военкоматах. Кроме того, повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. В законную силу документ вступит уже через месяц.
21:53:36 16-04-2024
Потому в РФ тоже был закон о мобилизации, ещё раньше? Или я ошибаюсь ?
22:54:39 16-04-2024
Гость (21:53:36 16-04-2024) Потому в РФ тоже был закон о мобилизации, ещё раньше? Или я... Ботики трудятся , за свои 30 серебрянников...
07:27:20 17-04-2024
Гость (22:54:39 16-04-2024) Ботики трудятся , за свои 30 серебрянников...... Что-то мало вам платят😄
22:13:40 16-04-2024
И у нас не врученные повестки считаются полученными
07:32:17 17-04-2024
Почти пол Украины уже убежало, остались только те, у кого не получается