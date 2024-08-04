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Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину

Он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других союзников за поставку авиации

04 августа 2024, 22:55, ИА Амител

Истребитель F-16 / Фото: unsplash.com
Истребитель F-16 / Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил 10 американских истребителей F-16. Как сообщает News.ru, он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других союзников за поставку авиации.

"F-16 на Украине. Мы обеспечили это. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов (Данию, Нидерланды, Соединенные Штаты), и всех наших партнеров – мы ценим вашу поддержку!" – заявил Зеленский.

Напомним, что о первых поставках западные СМИ сообщили 31 июля. В публикациях отмечалось, что их число "невелико". Кроме того, неизвестно, смогут ли летчики с Украины приступить к выполнению боевых задач – не исключено, что для применения самолетов потребуется больше времени на подготовку.

Ранее Bloomberg сообщал, что предполагаемые объемы поставок истребителей F-16 этим летом снизились. В процессе выявились проблемы с доставкой. Кроме того, сложности возникли и из-за языкового барьера. Отдельно эксперты высказывают сомнения относительно наличия на Украине достаточного количества взлетно-посадочных полос нужного качества.

Политика украина

Комментарии 8

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Гость

02:16:23 05-08-2024

Очередная "вундервафля". Детей уже называли Джевелинами, Байрактарами, как теперь будут называть?

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Гость

09:48:59 05-08-2024

Гость (02:16:23 05-08-2024) Очередная "вундервафля". Детей уже называли Джевелинами, Бай...
Эфусиками.С тех станется.

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Мусик

10:17:49 05-08-2024

Гость (02:16:23 05-08-2024) Очередная "вундервафля". Детей уже называли Джевелинами, Бай... летак - всего лишь носитель.
а таскать он много чего может, вплоть до спецБЧ.
шапкозакидательством не занимаемся, а?
вообще-то помнится передача носителей спецБЧ одно время позиционировалась как красная линия.

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Гость

07:38:48 05-08-2024

Придется теперь запускать на постоянное патрулирование наших" голубей" 57 35м Су.

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Гость

09:38:01 05-08-2024

Более 600 самолетов уже уничтожены, эти на очереди.

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Гость

09:40:08 05-08-2024

первый сбитый будет стоить 15мл руб. последующие уже дешевле )))

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Гость

15:02:59 05-08-2024

Вчера на харьковском направлении точечными ударами были уничтожены два немецких Леопарда.

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Гость

17:01:56 05-08-2024

Почему не уничтожены при доставке. Какие мрази умышленно пеостоянно пропускают оружие на украину для убийства наших воинов? Пора вешать за измену.

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