Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину

Он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других союзников за поставку авиации

04 августа 2024, 22:55, ИА Амител

Истребитель F-16 / Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил 10 американских истребителей F-16. Как сообщает News.ru, он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других союзников за поставку авиации.

"F-16 на Украине. Мы обеспечили это. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов (Данию, Нидерланды, Соединенные Штаты), и всех наших партнеров – мы ценим вашу поддержку!" – заявил Зеленский.

Напомним, что о первых поставках западные СМИ сообщили 31 июля. В публикациях отмечалось, что их число "невелико". Кроме того, неизвестно, смогут ли летчики с Украины приступить к выполнению боевых задач – не исключено, что для применения самолетов потребуется больше времени на подготовку.

Ранее Bloomberg сообщал, что предполагаемые объемы поставок истребителей F-16 этим летом снизились. В процессе выявились проблемы с доставкой. Кроме того, сложности возникли и из-за языкового барьера. Отдельно эксперты высказывают сомнения относительно наличия на Украине достаточного количества взлетно-посадочных полос нужного качества.