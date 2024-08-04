Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину
Он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других союзников за поставку авиации
04 августа 2024, 22:55, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил 10 американских истребителей F-16. Как сообщает News.ru, он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других союзников за поставку авиации.
"F-16 на Украине. Мы обеспечили это. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов (Данию, Нидерланды, Соединенные Штаты), и всех наших партнеров – мы ценим вашу поддержку!" – заявил Зеленский.
Напомним, что о первых поставках западные СМИ сообщили 31 июля. В публикациях отмечалось, что их число "невелико". Кроме того, неизвестно, смогут ли летчики с Украины приступить к выполнению боевых задач – не исключено, что для применения самолетов потребуется больше времени на подготовку.
Ранее Bloomberg сообщал, что предполагаемые объемы поставок истребителей F-16 этим летом снизились. В процессе выявились проблемы с доставкой. Кроме того, сложности возникли и из-за языкового барьера. Отдельно эксперты высказывают сомнения относительно наличия на Украине достаточного количества взлетно-посадочных полос нужного качества.
02:16:23 05-08-2024
Очередная "вундервафля". Детей уже называли Джевелинами, Байрактарами, как теперь будут называть?
09:48:59 05-08-2024
Гость (02:16:23 05-08-2024) Очередная "вундервафля". Детей уже называли Джевелинами, Бай...
Эфусиками.С тех станется.
10:17:49 05-08-2024
Гость (02:16:23 05-08-2024) Очередная "вундервафля". Детей уже называли Джевелинами, Бай... летак - всего лишь носитель.
а таскать он много чего может, вплоть до спецБЧ.
шапкозакидательством не занимаемся, а?
вообще-то помнится передача носителей спецБЧ одно время позиционировалась как красная линия.
07:38:48 05-08-2024
Придется теперь запускать на постоянное патрулирование наших" голубей" 57 35м Су.
09:38:01 05-08-2024
Более 600 самолетов уже уничтожены, эти на очереди.
09:40:08 05-08-2024
первый сбитый будет стоить 15мл руб. последующие уже дешевле )))
15:02:59 05-08-2024
Вчера на харьковском направлении точечными ударами были уничтожены два немецких Леопарда.
17:01:56 05-08-2024
Почему не уничтожены при доставке. Какие мрази умышленно пеостоянно пропускают оружие на украину для убийства наших воинов? Пора вешать за измену.