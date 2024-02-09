Зеленский потребовал от Сырского иного подхода к мобилизации и ротации на фронте
По словам политика, в ближайшее время он ожидает от Сырского подробного плаан действий ВСУ на этот год
09 февраля 2024, 09:15, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся мобилизации потребовал от главкома Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.
"По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство воюет. Это означает, что нужен другой подход, в частности, к ротациям", – заявил Зеленский.По словам политика, в ближайшее время он ожидает от Сырского подробного плана действий ВСУ на этот год. Президент подчеркнул, что главкому нужно будет построить в армии действенную ротационную систему.
Напомним, что ранее Зеленский снял Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. Новым главнокомандующим стал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с "командирами разного уровня", которых рассматривают на руководящие должности в армии.
09:31:10 09-02-2024
большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет --- какой то набор слов, ничего не понятно, чего хочет то? Чтобы почувствовали, как ногу отрывает?
09:37:31 09-02-2024
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