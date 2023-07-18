Зеленский предложил продолжить возить зерно через Черное море без участия России

По словам Зеленского, компании якобы заявили, что готовы отправлять суда с зерном в том случае, если Украина будет их выпускать, а Турция — пропускать

18 июля 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется на продолжение поставок зерна по черноморскому коридору без участия России. Об этом сообщает "Лента.ру".

В своей публикации Никифоров привел некоторые цитаты Владимира Зеленского о прекращении действия договоренностей.

"Я дал распоряжение нашему МИД по официальному сигналу Российской Федерации подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы ответить мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – заявил Зеленский, отметив, даже без России "нужно делать все" для использования коридора.

По его словам, компании якобы заявили, что готовы отправлять суда с зерном в том случае, если Украина будет их выпускать, а Турция – пропускать.