Зеленский предложил продолжить возить зерно через Черное море без участия России
По словам Зеленского, компании якобы заявили, что готовы отправлять суда с зерном в том случае, если Украина будет их выпускать, а Турция — пропускать
18 июля 2023, 06:50, ИА Амител
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется на продолжение поставок зерна по черноморскому коридору без участия России. Об этом сообщает "Лента.ру".
В своей публикации Никифоров привел некоторые цитаты Владимира Зеленского о прекращении действия договоренностей.
"Я дал распоряжение нашему МИД по официальному сигналу Российской Федерации подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы ответить мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – заявил Зеленский, отметив, даже без России "нужно делать все" для использования коридора.
По его словам, компании якобы заявили, что готовы отправлять суда с зерном в том случае, если Украина будет их выпускать, а Турция – пропускать.
07:08:32 18-07-2023
Кинуть хотят ?
11:23:47 18-07-2023
И ведь провернут. И опять потом наш скажет, что нас обманули.