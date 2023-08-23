Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно

Мешают украинским солдатам "тысячи мин"

23 августа 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск идет "очень сложно". Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции.

По его словам, украинским войскам очень сложно, поскольку их путь преграждают "тысячи мин". Однако у ВСУ якобы сохраняется тенденция к продвижению, "но понемногу".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось. Тогда он заявил, что Киев спокойно относится к высказываниям о провале наступления.