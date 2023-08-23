НОВОСТИПолитика

Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно

Мешают украинским солдатам "тысячи мин"

23 августа 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск идет "очень сложно". Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции.

По его словам, украинским войскам очень сложно, поскольку их путь преграждают "тысячи мин". Однако у ВСУ якобы сохраняется тенденция к продвижению, "но понемногу".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось. Тогда он заявил, что Киев спокойно относится к высказываниям о провале наступления.

СВО украина

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:35:15 23-08-2023

Дак получается, оказывается, РФ оборонянтся что ли ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:43 24-08-2023

Гость (21:35:15 23-08-2023) Дак получается, оказывается, РФ оборонянтся что ли ?... С добрым утром! Вы только очнулись?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:34 24-08-2023

Так уже 3 месяца Россия обороняется

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров