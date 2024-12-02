Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть утраченные территории

По его словам, конфликт входит "в сложный период"

02 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Гильзы / Фото: unsplash.com / Myko Makhlai

Вооруженные силы Украины не способны вернуть потерянные территории. Как сообщает ТАСС, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству Kyodo.

"У нашей армии для этого нет сил. Это правда", – сказал он в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что конфликт вошел "в сложный период".

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Киев должен продолжать конфликт до возвращения войск к границам на момент 1991 года, до входа в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В последние недели и украинский президент, и глава его офиса Андрей Ермак стали признавать, что ВСУ не удастся это сделать.