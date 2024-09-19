Зеленский заявил о полной готовности мирного плана Украины

Он добавил, что теперь для Киева самое главное — реализовать его

19 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его "мирный план" полностью готов. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану", – заявил глава украинского государства.

Он добавил, что теперь для Киева самое главное – реализовать этот план. Подробности его инициативы Зеленский не раскрыл.

Напомним, 13 сентября Зеленский сообщил о намерении представить президенту США план мирного урегулирования конфликта на Украине, который охватывает вопросы безопасности, военной и экономической поддержки Украины.