Зеленский заявил о полной готовности мирного плана Украины
Он добавил, что теперь для Киева самое главное — реализовать его
19 сентября 2024, 07:14, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его "мирный план" полностью готов. Об этом сообщает "Лента.ру".
"Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану", – заявил глава украинского государства.
Он добавил, что теперь для Киева самое главное – реализовать этот план. Подробности его инициативы Зеленский не раскрыл.
Напомним, 13 сентября Зеленский сообщил о намерении представить президенту США план мирного урегулирования конфликта на Украине, который охватывает вопросы безопасности, военной и экономической поддержки Украины.
09:35:17 19-09-2024
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12:21:30 19-09-2024
Где в его цитате хоть слово "мир"?
12:47:51 19-09-2024
Стас Пле (12:21:30 19-09-2024) Где в его цитате хоть слово "мир"? ... Нет там такого слова
12:55:27 19-09-2024
ну давайте давайте цитируйте террориста и называйте его президентом хоть он никакого отношения к президенству вообще не имеет
государство украина почило в 2014 году сразу после майдана и изгнания законного президента януковича
террористический анклав подобный ИГИЛ а в чем то еще более жестокий управляется из пентагона
Цель этого управления -сжечь Москву ядерной бомбой. Пентагон планомерно к этой цели идет мелкими шажками
А вы киевского клоуна-террориста здесь в СМИ цитируете. Его в сортире мочить надо а не цитировать