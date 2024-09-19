НОВОСТИПолитика

Зеленский заявил о полной готовности мирного плана Украины

Он добавил, что теперь для Киева самое главное — реализовать его

19 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его "мирный план" полностью готов. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану", – заявил глава украинского государства.

Он добавил, что теперь для Киева самое главное – реализовать этот план. Подробности его инициативы Зеленский не раскрыл.

Напомним, 13 сентября Зеленский сообщил о намерении представить президенту США план мирного урегулирования конфликта на Украине, который охватывает вопросы безопасности, военной и экономической поддержки Украины.

Политика украина

Комментарии 4

Avatar Picture
гость

09:35:17 19-09-2024

Бессмертная книга " Двеннадцать стульев, и Золотой теленок", зиц-председатель Фунт)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

12:21:30 19-09-2024

Где в его цитате хоть слово "мир"?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:51 19-09-2024

Стас Пле (12:21:30 19-09-2024) Где в его цитате хоть слово "мир"? ... Нет там такого слова

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

12:55:27 19-09-2024

ну давайте давайте цитируйте террориста и называйте его президентом хоть он никакого отношения к президенству вообще не имеет
государство украина почило в 2014 году сразу после майдана и изгнания законного президента януковича
террористический анклав подобный ИГИЛ а в чем то еще более жестокий управляется из пентагона
Цель этого управления -сжечь Москву ядерной бомбой. Пентагон планомерно к этой цели идет мелкими шажками
А вы киевского клоуна-террориста здесь в СМИ цитируете. Его в сортире мочить надо а не цитировать

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров