Зеленский признался, что ВСУ не готовы к обороне при крупном наступлении ВС РФ

Он заявил о нехватке боеприпасов

29 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в случае крупного наступления российских войск. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Говоря о зимнем наступлении Вооруженных сил РФ Зеленский заявил, что Украине не хватало снарядов и "множества разных вещей". По его мнению, украинским войскам не удастся сдержать крупное наступление, которое ожидается в ближайшие месяцы.

"Нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно рады, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", — заявил он.Напомним, что ранее Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки — им стал Олег Иващенко. Как объяснил украинский лидер, у выбранного кандидата есть необходимые компетенции для работы на посту.