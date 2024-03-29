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Зеленский признался, что ВСУ не готовы к обороне при крупном наступлении ВС РФ

Он заявил о нехватке боеприпасов

29 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com
Колючая проволока / Фото: unsplash.com

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в случае крупного наступления российских войск. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Говоря о зимнем наступлении Вооруженных сил РФ Зеленский заявил, что Украине не хватало снарядов и "множества разных вещей". По его мнению, украинским войскам не удастся сдержать крупное наступление, которое ожидается в ближайшие месяцы.

"Нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно рады, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", — заявил он.Напомним, что ранее Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки — им стал Олег Иващенко. Как объяснил украинский лидер, у выбранного кандидата есть необходимые компетенции для работы на посту.

СВО Политика украина

Комментарии 8

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Гость

07:33:45 29-03-2024

"Партнёры"-это такое понятие размытое.Сегодня партнёр,завтра недруг.Партнёр-это "и не друг и не враг а так..." Пока есть выгода.

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Гость

07:57:06 29-03-2024

Хорошая новость

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Гость

08:34:01 29-03-2024

Гость (07:57:06 29-03-2024) Хорошая новость... "
Верьте!!! Вот на таких и рассчитано. Хорошая новость- это когда войска РА перейдут в наступление и будут каждый день двигать фронт на несколько километров вперёд!

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Гость

08:05:11 29-03-2024

Сегодня ситуация стабилизирована,а завтра стабилизец наступит.

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гость

08:58:42 29-03-2024

Да говорить не о чем ,если уже в Германии заговорили о безнадёге и победе русской армии - то о чём говорить. Америка как кидала страны ,так и тут кинет всех,это страна сатаны и не более. Всем понятно уже ,что зря Украина губит своих людей,красная машина непобедима и это уже исторический факт.

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Гость

09:48:42 29-03-2024

гость (08:58:42 29-03-2024) Да говорить не о чем ,если уже в Германии заговорили о безна... Это под каким углом надо смотреть, что бы в РФ увидеть красную машину? Вам прямо заявляют, что основатель красной машины Ленин - главный злодей который заложил бомбу под благополучие текущего режима, а сама красная машина ничего кроме колош не выпускало.

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Гость

10:59:16 29-03-2024

обыкновенных машин для людей не научились делать, зато "красная машина" ого-го!

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Гость

11:07:16 29-03-2024

Гость (09:48:42 29-03-2024) Это под каким углом надо смотреть, что бы в РФ увидеть красн... Красная машина тогда доехала до Берлина.В следующий раз доедет до Лиссабона .А денежные мешки за океаном примут это с прохладцей:не получилось им грабануть Россию дополна с её ресурсами.Повыли и забыли.Гниды.

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