Зеленский рассказал, кто может закончить конфликт на Украине за пять минут

Однако для этого Киеву потребуется отказаться от притязаний на территории

10 июля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Действующий президент США Джо Байден способен прекратить конфликт на Украине за пять минут, если потребует от Киева отказаться от территорий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью для ABC News.

Напомним, что ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что он мог бы положить конец боевым действиям в течение суток.

Зеленский отметил, что если говорить о прекращении конфликта с Россией любой ценой, то у Байдена вышло бы завершить его даже быстрее. Отдельно он напомнил, что у Трампа уже был такой шанс, во время президентства — украинский президент считает, что конфликт между Москвой и Киевом тогда тоже шел.