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Зеленский: у Киева нет доказательств причастности Москвы к ЧП на Каховской ГЭС

По словам президента, доказательства соберут, когда будут на месте

08 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Война с фейками"
Фото: Telegram-канал "Война с фейками"

У Киева пока нет доказательства причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, заявил в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский.

"Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства", – цитирует его ТАСС.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена 6 июня, из-за чего начались серьёзные затопления территорий.

Россия утверждает, что ЧП случилось из-за обстрелов объекта силами ВСУ. Украина же перекидывает вину на РФ.

Комментарии 5

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Гость

08:52:34 08-06-2023

Когда мы будем на месте, то соберем доказательства ---- на месте дачи показаний

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Гость

11:19:59 08-06-2023

Гость (08:52:34 08-06-2023) Когда мы будем на месте, то соберем доказательства ---- на м... Кто победит, тот и будет доказательства собирать. Только в случае ядерной ничьей доказательства смогут собирать китайцы

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Гость

09:13:17 08-06-2023

У Вашингтона и Киева нет доказательств причастности России к взрывам газопровода Северного потока.

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Гость

09:21:54 08-06-2023

Гость (09:13:17 08-06-2023) У Вашингтона и Киева нет доказательств причастности России к... Когда они будут на месте взрывов Северных потоков, то соберут доказательства

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Гость

10:04:15 08-06-2023

Вот оно как оказывается было

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