Зеленский: у Киева нет доказательств причастности Москвы к ЧП на Каховской ГЭС

По словам президента, доказательства соберут, когда будут на месте

08 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Война с фейками"

У Киева пока нет доказательства причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, заявил в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский.

"Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства", – цитирует его ТАСС.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена 6 июня, из-за чего начались серьёзные затопления территорий.

Россия утверждает, что ЧП случилось из-за обстрелов объекта силами ВСУ. Украина же перекидывает вину на РФ.