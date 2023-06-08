Зеленский: у Киева нет доказательств причастности Москвы к ЧП на Каховской ГЭС
По словам президента, доказательства соберут, когда будут на месте
08 июня 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: Telegram-канал "Война с фейками"
У Киева пока нет доказательства причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, заявил в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский.
"Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства", – цитирует его ТАСС.
Плотина Каховской ГЭС была разрушена 6 июня, из-за чего начались серьёзные затопления территорий.
Россия утверждает, что ЧП случилось из-за обстрелов объекта силами ВСУ. Украина же перекидывает вину на РФ.
08:52:34 08-06-2023
Когда мы будем на месте, то соберем доказательства ---- на месте дачи показаний
11:19:59 08-06-2023
Гость (08:52:34 08-06-2023) Когда мы будем на месте, то соберем доказательства ---- на м... Кто победит, тот и будет доказательства собирать. Только в случае ядерной ничьей доказательства смогут собирать китайцы
09:13:17 08-06-2023
У Вашингтона и Киева нет доказательств причастности России к взрывам газопровода Северного потока.
09:21:54 08-06-2023
Гость (09:13:17 08-06-2023) У Вашингтона и Киева нет доказательств причастности России к... Когда они будут на месте взрывов Северных потоков, то соберут доказательства
10:04:15 08-06-2023
Вот оно как оказывается было