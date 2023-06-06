Эвакуация началась в Новой Каховке после обстрела ГЭС
Вода уже подходит к жилому сектору
06 июня 2023, 15:30, ИА Амител
В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС со стороны ВСУ, пишет РИА Новости.
Как отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, по состоянию на 10:15 по местному времени вода продолжает прибывать. "Осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", – отметил он.
По данным издания, в городе уже затопило район стадиона "Энергия" и Днепровский проспект. Вода подходит к жилому сектору.
Минувшей ночью обстрелы разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия. В результате нерегулируемого сброса воды начал повышаться её уровень. Украинские войска тем временем продолжают наносить артиллерийские удары по объекту.
18:09:20 06-06-2023
А кто её подорвал ???
20:03:27 06-06-2023
Надо же, у них тоже есть оружие!
07:26:30 07-06-2023
У них американское оружие. Со спутников наводится. Только гиперзвука пока нет. И ядерного. Но наши это не применяют. А когда у них такое будет, будет уже не надо