Эвакуация началась в Новой Каховке после обстрела ГЭС

Вода уже подходит к жилому сектору

06 июня 2023, 15:30, ИА Амител

Затопленный центр Новой Каховки / Фото: администрация города

В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС со стороны ВСУ, пишет РИА Новости.

Как отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, по состоянию на 10:15 по местному времени вода продолжает прибывать. "Осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", – отметил он.

По данным издания, в городе уже затопило район стадиона "Энергия" и Днепровский проспект. Вода подходит к жилому сектору.

Минувшей ночью обстрелы разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия. В результате нерегулируемого сброса воды начал повышаться её уровень. Украинские войска тем временем продолжают наносить артиллерийские удары по объекту.