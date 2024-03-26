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Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Его пост занял глава СВР Украины Литвиненко

26 марта 2024, 21:58, ИА Амител

Рабочее кресло / Фото: pexels.com
Рабочее кресло / Фото: pexels.com

Владимир Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ на сайте президента.

Пост занял бывший глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Его пост занял Олег Иващенко.

Данилов занимал должность СНБО Украины с октября 2019 года. До этого, с 1994 до 1997 год, он был мэром Луганска. В 2015 году возглавлял подконтрольную украинским властям государственную администрацию. Был депутатом Верховной рады Украины пятого созыва.

Политика украина

Комментарии 2

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Гость

12:11:55 27-03-2024

Интересно за что

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Гость

12:19:20 27-03-2024

Гость (12:11:55 27-03-2024) Интересно за что... За то, что исказил фамилию уважаемого Ли Хуэя, китайского дипломата, специального представителя по делам Евразии, главы делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта.

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