Зеленский узаконил экзамен по украинскому языку для получения гражданства

Также для получения паспорта придётся подтвердить знания истории страны и основ её конституции

22 апреля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательных экзаменах при получении гражданства.

Иностранцев обяжут проходить испытания на знание государственного языка, основ конституции и истории страны.

При этом можно сдать экзамены и после получения гражданства, но только в течение двух лет, пишет ТАСС.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ по истории включат вопрос по спецоперации.