Зеленский узаконил экзамен по украинскому языку для получения гражданства
Также для получения паспорта придётся подтвердить знания истории страны и основ её конституции
22 апреля 2023, 10:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательных экзаменах при получении гражданства.
Иностранцев обяжут проходить испытания на знание государственного языка, основ конституции и истории страны.
При этом можно сдать экзамены и после получения гражданства, но только в течение двух лет, пишет ТАСС.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в ЕГЭ по истории включат вопрос по спецоперации.
11:07:33 22-04-2023
Интересно сам сможет?
16:30:18 22-04-2023
Ну всё, теперь все ломанутся получать гражданство Украины =)
18:03:29 22-04-2023
и че такого? вот мне бы хотелось, чтобы и в РФ такое применялось. В миграцию придёшь - сидят по 30 асланджанов. По-русски только кивать умеют.
12:58:29 23-04-2023
Гость (18:03:29 22-04-2023) и че такого? вот мне бы хотелось, чтобы и в РФ такое применя... Они по-русски научатся, т.к. у нас везде русская речь, им просто деваться некуда, если хотят здесь жить. А на Украине многие по-русски говорят, а не по-украински. Поэтому странные законы Зеленский принимает, нацистские, закрывая глаза на то, что в стране живет много русскоговорящих.
21:53:12 22-04-2023
Я вот подумал, а каково например узбеку выучить украинский. Мишик Саакашвилли так и не смог его осилить...