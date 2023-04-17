Вопросы о спецоперации хотят добавить в ЕГЭ, чтобы более многогранно освещать исторические события.

По словам помощника российского президента Владимира Мединского, он предлагал ограничить учебник новейшей истории 1999 годом, когда был министром культуры. Но эту идею не одобрило научное сообщество, пишет РБК.

"Я как раз считал, что на этом (1999 году, когда на пост президента избрали Владимира Путина) надо ставить точку. Нет, учёные сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что всё, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства", – отметил Мединский.

Помощник президента подытожил: он понял, что ошибался, когда увидел, как историю начали использовать в политических целях.