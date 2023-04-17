Что за вопросы о спецоперации включат в ЕГЭ по истории?
Школьники начнут изучать спецоперацию в 2024-2025 учебном году
17 апреля 2023, 13:53, Анастасия Бичакова
Вопросы о спецоперации включат в ЕГЭ по истории, заявили в Рособрнадзоре.
О каких вопросах идёт речь, когда их включат в экзамены, и правда ли, что перед этим внесут изменения в учебники по истории – читайте на amic.ru.
Правда ли, что раздел о спецоперации появится в учебниках истории?
Да, правда. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что раздел о спецоперации появится в учебниках истории. Сейчас новое издание разрабатывает Минпросвещения.
"Летом планируем выпустить учебники для 10-11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать", – уточнил Кравцов.
Министр добавил, что в новом разделе учебника "раскрыты все причины начала СВО".
Помимо учебников, будут скорректированы контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ по истории.
Какие вопросы о спецоперации появятся в ЕГЭ по истории?
Пока неизвестно, какие именно вопросы о спецоперации включат в ЕГЭ, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
КИМ по истории изменят с учётом корректировки учебной программы.
Когда вопросы о СВО включат в ЕГЭ по истории?
Вопросы о спецоперации добавят в КИМ после появления новых учебников по истории.
"Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала", – говорится в сообщении Рособрнадзора.
Почему вопросы о спецоперации хотят добавить в ЕГЭ по истории?
Вопросы о спецоперации хотят добавить в ЕГЭ, чтобы более многогранно освещать исторические события.
По словам помощника российского президента Владимира Мединского, он предлагал ограничить учебник новейшей истории 1999 годом, когда был министром культуры. Но эту идею не одобрило научное сообщество, пишет РБК.
"Я как раз считал, что на этом (1999 году, когда на пост президента избрали Владимира Путина) надо ставить точку. Нет, учёные сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что всё, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства", – отметил Мединский.
Помощник президента подытожил: он понял, что ошибался, когда увидел, как историю начали использовать в политических целях.
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