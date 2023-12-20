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Зеленский заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать еще 500 тысяч человек

По словам президента Украины, на это потребуется 13 млрд долларов

20 декабря 2023, 07:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

По его словам, армию хотят пополнить еще 450-500 тысячами новых военнослужащих. Мобилизация такого количества людей потребует еще 500 млрд гривен, что равняется примерно 13 млрд долларов.

"Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение", – заявил Зеленский.Украинский лидер также отметил, что обратился с вопросом к правительству, откуда у Киева на это деньги, и заявил о финансовых трудностях с мобилизацией – по его словам, на одного призванного в армию уходят налоги по меньшей мере шести человек.

украина спецоперация

Комментарии 1

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Гость

14:59:26 20-12-2023

Если за 2 года суммировать они наверное к 2 миллионам уже подходят. Значит кончаются

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