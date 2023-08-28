Зеленский заявил, что не намерен вести бои на территории России
В противном случае есть риск, что "мы точно останемся одни", объяснил опасения президент Украины
28 августа 2023, 09:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию Российской Федерации.
"Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", – сказал президент Украины в интервью (цитата по ТАСС).
На днях Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к гибели основателя "Вагнера" Евгения Пригожина. "Все понимают, кто имеет отношение", – сказал он тогда.
09:44:38 28-08-2023
ну, слава богу. теперь полегче стало.
10:01:40 28-08-2023
Останетесь вы одни.И?
10:08:15 28-08-2023
Уже ведет...
10:30:58 28-08-2023
Наивный, он все еще надеется остаться? Он то точно врядли останется, да и страна 404 доживает последние дни. раздербанят.
10:38:51 28-08-2023
ДНР и ЛНР территория России. Наркоман зе, убивая своих граждан и солдат, ты уже ведешь бои на территории России.
10:45:34 28-08-2023
Как сионобандеровец Зеленский распространял юмор (юдический мор) , так и продолжает.
10:54:43 28-08-2023
Пошла пахата у ботов, за 33 серебрянника.
11:23:42 28-08-2023
Хохлы боты минуса ставят.
11:59:22 28-08-2023
Гость (11:23:42 28-08-2023) Хохлы боты минуса ставят.... Ведут они гнусную работу.
12:24:51 28-08-2023
Гость (11:23:42 28-08-2023) Хохлы боты минуса ставят.... С минусами хохлоботов интересней, было бы скучно, если все посты были бы "одобрямс". Спор полезен, в нем рождается истина и еще хохлоботы засвечиваются, что тоже полезно
12:20:47 28-08-2023
О, а в Москву дроны каждый день летят. Вообще, "не намерен" и "не может" это разные понятия. Но новость хорошая, наводит на мысли, что у него проблемы
14:53:15 28-08-2023
Гость (12:20:47 28-08-2023) О, а в Москву дроны каждый день летят. Вообще, "не намерен" ... У Зеленского давно проблемы.
17:10:19 28-08-2023
ЦИПСОшники стараются, минусуют. А перемоги всё нет и нет...
17:42:14 28-08-2023
Сколько хохлятской дряни в комментах. Что эта дрянь делает на русских сайтах?