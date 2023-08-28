Зеленский заявил, что не намерен вести бои на территории России

В противном случае есть риск, что "мы точно останемся одни", объяснил опасения президент Украины

28 августа 2023, 09:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию Российской Федерации.

"Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", – сказал президент Украины в интервью (цитата по ТАСС).

На днях Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к гибели основателя "Вагнера" Евгения Пригожина. "Все понимают, кто имеет отношение", – сказал он тогда.