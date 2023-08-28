НОВОСТИПолитика

Зеленский заявил, что не намерен вести бои на территории России

В противном случае есть риск, что "мы точно останемся одни", объяснил опасения президент Украины

28 августа 2023, 09:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию Российской Федерации.

"Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", – сказал президент Украины в интервью (цитата по ТАСС).

На днях Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к гибели основателя "Вагнера" Евгения Пригожина. "Все понимают, кто имеет отношение", – сказал он тогда.

СВО украина

Комментарии 14

Avatar Picture
гость

09:44:38 28-08-2023

ну, слава богу. теперь полегче стало.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:40 28-08-2023

Останетесь вы одни.И?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:15 28-08-2023

Уже ведет...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:58 28-08-2023

Наивный, он все еще надеется остаться? Он то точно врядли останется, да и страна 404 доживает последние дни. раздербанят.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:51 28-08-2023

ДНР и ЛНР территория России. Наркоман зе, убивая своих граждан и солдат, ты уже ведешь бои на территории России.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Dmitrii

10:45:34 28-08-2023

Как сионобандеровец Зеленский распространял юмор (юдический мор) , так и продолжает.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:43 28-08-2023

Пошла пахата у ботов, за 33 серебрянника.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:42 28-08-2023

Хохлы боты минуса ставят.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:22 28-08-2023

Гость (11:23:42 28-08-2023) Хохлы боты минуса ставят.... Ведут они гнусную работу.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:51 28-08-2023

Гость (11:23:42 28-08-2023) Хохлы боты минуса ставят.... С минусами хохлоботов интересней, было бы скучно, если все посты были бы "одобрямс". Спор полезен, в нем рождается истина и еще хохлоботы засвечиваются, что тоже полезно

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:47 28-08-2023

О, а в Москву дроны каждый день летят. Вообще, "не намерен" и "не может" это разные понятия. Но новость хорошая, наводит на мысли, что у него проблемы

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:15 28-08-2023

Гость (12:20:47 28-08-2023) О, а в Москву дроны каждый день летят. Вообще, "не намерен" ... У Зеленского давно проблемы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:19 28-08-2023

ЦИПСОшники стараются, минусуют. А перемоги всё нет и нет...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:14 28-08-2023

Сколько хохлятской дряни в комментах. Что эта дрянь делает на русских сайтах?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров