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Зеленский заявил, что никогда не примет решений США и России по Украине

Он согласен на проведение переговоров с Путиным, однако лишь в присутствии представителей стран Евросоюза и США

17 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с решениями России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает "360" со ссылкой на телеканал NBC.

"Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда", – заявил он в интервью.

Украинский президент добавил, что конфликт не завершится без решения главы РФ Владимира Путина. Сам Зеленский согласен на проведение переговоров с российским лидером, однако лишь в присутствии представителей стран Евросоюза и США.

Политика украина

Комментарии 14

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Musik

16:19:44 17-02-2025

принцыпиальный потц.

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Коль

17:02:22 17-02-2025

Упертый хохол... Посмотрим как дальше петь будешь поганец...

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Гость

18:09:03 17-02-2025

"Курилка картонная " ... Тебя кто спрашивать будет. 500 миллиардов для Трампа ищи ... Тебя и твою "окраину" на счётчик поставили

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Гость

17:03:18 18-02-2025

Гость (18:09:03 17-02-2025) "Курилка картонная " ... Тебя кто спрашивать будет. 500 мил... да он же не при делах - полномочья то кончились года 2 назад еще. Он стрелки переведет мол я нея и лошадь не моя... Отдавать киевлянам придется обычным

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Гость

18:22:51 17-02-2025

Зе - не президент.

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Гость

19:13:07 17-02-2025

"Зеленский заявил, что никогда не примет решений США и России по Украине"
Большая вероятность, что именно так и будет. Ликвидируют за ненужностью. Уже всем надоел.

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Гость

19:17:43 17-02-2025

Время покажет.

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Гость

20:46:40 17-02-2025

так он не президент, истекли полномочия давным-давно, это просто эстрадный комик

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Гость

20:49:21 17-02-2025

Как говаривали древние:
Fiat justitia et pereat mundus (Пусть свершится справедливость, даже если мир погибнет)!
Fac quod debes, fiat quod fiet (Делай что должно и будь, что будет)!

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Саша

22:10:31 17-02-2025

тот момент когда использованный презерватив прохудился и содержимое вытекло

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гость

22:17:05 17-02-2025

Обычно евреи умные но этот урод .Сколько хлопцев загубил дурик.

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гость

07:44:46 18-02-2025

зеля в себя поверил🤦‍♂️

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Гость

10:54:58 18-02-2025

никогда не примет решений США и России по Украине ---- на самом деле может и хорошо, придется заканчивать как-то по другому

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Гость

16:58:33 18-02-2025

о как. коронованного авторитета публично козлом обозвал. Удавят. Стопудов удавят.

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