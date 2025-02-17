"Зеленский заявил, что никогда не примет решений США и России по Украине"

Он согласен на проведение переговоров с Путиным, однако лишь в присутствии представителей стран Евросоюза и США

17 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с решениями России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает "360" со ссылкой на телеканал NBC.

"Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда", – заявил он в интервью.

Украинский президент добавил, что конфликт не завершится без решения главы РФ Владимира Путина. Сам Зеленский согласен на проведение переговоров с российским лидером, однако лишь в присутствии представителей стран Евросоюза и США.