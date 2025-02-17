Зеленский заявил, что никогда не примет решений США и России по Украине
Он согласен на проведение переговоров с Путиным, однако лишь в присутствии представителей стран Евросоюза и США
17 февраля 2025, 16:00, ИА Амител
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с решениями России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает "360" со ссылкой на телеканал NBC.
"Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда", – заявил он в интервью.
Украинский президент добавил, что конфликт не завершится без решения главы РФ Владимира Путина. Сам Зеленский согласен на проведение переговоров с российским лидером, однако лишь в присутствии представителей стран Евросоюза и США.
16:19:44 17-02-2025
принцыпиальный потц.
17:02:22 17-02-2025
Упертый хохол... Посмотрим как дальше петь будешь поганец...
18:09:03 17-02-2025
"Курилка картонная " ... Тебя кто спрашивать будет. 500 миллиардов для Трампа ищи ... Тебя и твою "окраину" на счётчик поставили
17:03:18 18-02-2025
Гость (18:09:03 17-02-2025) "Курилка картонная " ... Тебя кто спрашивать будет. 500 мил... да он же не при делах - полномочья то кончились года 2 назад еще. Он стрелки переведет мол я нея и лошадь не моя... Отдавать киевлянам придется обычным
18:22:51 17-02-2025
Зе - не президент.
19:13:07 17-02-2025
"Зеленский заявил, что никогда не примет решений США и России по Украине"
Большая вероятность, что именно так и будет. Ликвидируют за ненужностью. Уже всем надоел.
19:17:43 17-02-2025
Время покажет.
20:46:40 17-02-2025
так он не президент, истекли полномочия давным-давно, это просто эстрадный комик
20:49:21 17-02-2025
Как говаривали древние:
Fiat justitia et pereat mundus (Пусть свершится справедливость, даже если мир погибнет)!
Fac quod debes, fiat quod fiet (Делай что должно и будь, что будет)!
22:10:31 17-02-2025
тот момент когда использованный презерватив прохудился и содержимое вытекло
22:17:05 17-02-2025
Обычно евреи умные но этот урод .Сколько хлопцев загубил дурик.
07:44:46 18-02-2025
зеля в себя поверил🤦♂️
10:54:58 18-02-2025
никогда не примет решений США и России по Украине ---- на самом деле может и хорошо, придется заканчивать как-то по другому
16:58:33 18-02-2025
о как. коронованного авторитета публично козлом обозвал. Удавят. Стопудов удавят.