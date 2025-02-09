Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при одном условии

По словам украинского лидера, для завершения конфликта в 2025 году есть все возможности

09 февраля 2025, 22:55, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии того, что Европа и США не бросят Киев. Как сообщает "Газета.ru", об этом он сказал в выступлении, которое опубликовал в соцсетях.

По словам украинского лидера, для завершения конфликта в 2025 году есть все возможности. Кроме того, этого хочет американский президент Дональд Трамп. Зеленский добавил, что если бы у него было понимание, что США и ЕС "не кинут" Украину и дадут гарантии безопасности, то он "был бы готов к любому формату переговоров".

Зеленский также отметил, что украинцы выступают против проведения президентских выборов во время конфликта. Если будет приостановлено военное положение, то армия будет потеряна, а голосовать без солдат – "нечестно", добавил президент.