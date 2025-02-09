Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при одном условии
По словам украинского лидера, для завершения конфликта в 2025 году есть все возможности
09 февраля 2025, 22:55, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии того, что Европа и США не бросят Киев. Как сообщает "Газета.ru", об этом он сказал в выступлении, которое опубликовал в соцсетях.
По словам украинского лидера, для завершения конфликта в 2025 году есть все возможности. Кроме того, этого хочет американский президент Дональд Трамп. Зеленский добавил, что если бы у него было понимание, что США и ЕС "не кинут" Украину и дадут гарантии безопасности, то он "был бы готов к любому формату переговоров".
Зеленский также отметил, что украинцы выступают против проведения президентских выборов во время конфликта. Если будет приостановлено военное положение, то армия будет потеряна, а голосовать без солдат – "нечестно", добавил президент.
23:19:10 09-02-2025
Перестаньте называть его президентом.
23:21:33 09-02-2025
Почувствовал, что не вывозит, и запросил переговоров. Что бы снова потратить "перемирие" на подготовку к войне с Россией!
23:35:47 09-02-2025
Бросать не будут. Просто кинут.
23:56:37 09-02-2025
У нас как-то смогли проголосовать в военное время
09:27:04 10-02-2025
Гость (23:56:37 09-02-2025) У нас как-то смогли проголосовать в военное время ... СВО же.
10:06:05 10-02-2025
террорист - это артист бывший когда то президентом терористического анклава а теперь в анклаве никто захотел разговор????
разговаривать он должен на скамье подсудимых в военном международном трибунале как и кондитер и многие многие многие там