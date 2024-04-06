Депутат назвал фейком информацию о планах России напасть на Казахстан
По словам Андрея Гурулева, фейк пустили "вражеские помойные телеграм-каналы"
06 апреля 2024, 17:15, ИА Амител
Украинские телеграм-каналы начали распространять сведения о том, что Россия после спецоперации на Украине якобы готовится атаковать Казахстан.
Информацию прокомментировал депутат Госдумы Андрей Гурулев.
"Сегодня была попытка на разных вражеских помойных телеграм-каналах раскачать ситуацию от моего имени с нашими друзьями из Республики Казахстан. Но это фейк, это хамство, конечно. Я понимаю, что нейросети подделают все, что угодно, поэтому я призываю вас быть бдительными. Нас ни с кем не поссорят", — сказал генерал-лейтенант.
В марте Гурулев заявлял, что новая мобилизация в России нецелесообразна. По его словам, потребность в личном составе удается закрывать за счет добровольцев, которые идут служить по контракту.
19:41:32 06-04-2024
Укропы выдают желаемое за действительное. Хохлы натравливают Казахстан против России.
23:08:32 06-04-2024
Гость (19:41:32 06-04-2024) Укропы выдают желаемое за действительное. Хохлы натравливают... И тут хохлы виноваты ?
23:43:47 06-04-2024
Гость (19:41:32 06-04-2024) Укропы выдают желаемое за действительное. Хохлы натравливают... там и без укропов своих нациков хватает
09:39:36 08-04-2024
смешной этот депутат)