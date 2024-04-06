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Депутат назвал фейком информацию о планах России напасть на Казахстан

По словам Андрея Гурулева, фейк пустили "вражеские помойные телеграм-каналы"

06 апреля 2024, 17:15, ИА Амител

Русский солдат / Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Русский солдат / Фото: Минобороны РФ / mil.ru

Украинские телеграм-каналы начали распространять сведения о том, что Россия после спецоперации на Украине якобы готовится атаковать Казахстан.

Информацию прокомментировал депутат Госдумы Андрей Гурулев.

"Сегодня была попытка на разных вражеских помойных телеграм-каналах раскачать ситуацию от моего имени с нашими друзьями из Республики Казахстан. Но это фейк, это хамство, конечно. Я понимаю, что нейросети подделают все, что угодно, поэтому я призываю вас быть бдительными. Нас ни с кем не поссорят", — сказал генерал-лейтенант.

В марте Гурулев заявлял, что новая мобилизация в России нецелесообразна. По его словам, потребность в личном составе удается закрывать за счет добровольцев, которые идут служить по контракту.

Казахстан Фейки

Комментарии 4

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Гость

19:41:32 06-04-2024

Укропы выдают желаемое за действительное. Хохлы натравливают Казахстан против России.

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Гость

23:08:32 06-04-2024

Гость (19:41:32 06-04-2024) Укропы выдают желаемое за действительное. Хохлы натравливают... И тут хохлы виноваты ?

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Гость

23:43:47 06-04-2024

Гость (19:41:32 06-04-2024) Укропы выдают желаемое за действительное. Хохлы натравливают... там и без укропов своих нациков хватает

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гость

09:39:36 08-04-2024

смешной этот депутат)

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