Зеленский заявил о планах ВСУ продолжать контрнаступление

Президент Украины также посетовал, что вооружений от Запада приходится долго ждать

09 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ВСУ продолжат контрнаступление против российских войск, заявил Владимир Зеленский на конференции Reuters.

"Мы попробуем показать результат в этом году", – сказал президент.

Также Зеленский посетовал на долгое ожидание поставок вооружений и медленное принятие решений западными союзниками.

Ранее Зеленский призвал не проводить выборы президента Украины в 2024 году.