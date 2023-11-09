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Зеленский заявил о планах ВСУ продолжать контрнаступление

Президент Украины также посетовал, что вооружений от Запада приходится долго ждать

09 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

ВСУ продолжат контрнаступление против российских войск, заявил Владимир Зеленский на конференции Reuters.

"Мы попробуем показать результат в этом году", – сказал президент.

Также Зеленский посетовал на долгое ожидание поставок вооружений и медленное принятие решений западными союзниками.

Ранее Зеленский призвал не проводить выборы президента Украины в 2024 году.

СВО украина

Комментарии 11

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Гость

07:34:06 09-11-2023

Мы попробуем показать результат в этом году --- ну вот, после Нового года обсудим результат. А то у нас тоже в марте выборы, результат может повлиять

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Гость

08:30:57 09-11-2023

Ему чертовски хочется воевать.

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Гость

08:35:36 09-11-2023

Гость (08:30:57 09-11-2023) Ему чертовски хочется воевать.... А что им остаётся делать?

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Гость

09:24:31 09-11-2023

Гость (08:35:36 09-11-2023) А что им остаётся делать?... Переговоры прервали,даже законом запретили.Так что остаётся только воевать.А потом в конце концов-в Израйль,к Мёртвому морю.

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Гость

09:35:43 09-11-2023

Гость (08:35:36 09-11-2023) А что им остаётся делать?... Что делать? Остановиться и прекратить воевать. Зеленский получил пост президента на обещании остановить войну и заключить мир с Россией. Еще ту войну и еще тот мир, что был основан на Минских соглашениях. Война ведь началась на в 2022 году, хохлы воюют в Гражданской войне с 2014 года. Но наркоман не сдержал обещаний. Вот что им остаётся делать.

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Гость

16:43:58 09-11-2023

Гость (08:35:36 09-11-2023) А что им остаётся делать?... Снимать штаны и бегать обнюхавшись кокаина.

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Элен без ребят

11:53:21 09-11-2023

Гость (08:30:57 09-11-2023) Ему чертовски хочется воевать.... ему чертовски выгодно воевать

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Гость

09:18:45 09-11-2023

"Запад" будет вести войну, до последнего украинца.

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Гость

09:28:09 09-11-2023

Деньги зарабатывает.

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Гость

15:09:04 09-11-2023

Думаю ему не до денег. У него по лицу видно, что он понимает, что его убьют. И знает, что убьют не русские.

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Гость

16:45:57 09-11-2023

Гость (15:09:04 09-11-2023) Думаю ему не до денег. У него по лицу видно, что он понимает... У него по лицу видно, что у него нестиранная одежда, воняет и чешется, и постоянная ломка наркомана.

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