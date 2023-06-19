Зеленую ква-квартиру для любителей поэзии сдают за 1,3 тысячи рублей в сутки

Монохромную квартиру сдают в краевой столице

19 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Студию с интерьером в зеленых цветах сдают за 1,3 тыс. рублей в сутки на пр. Ленина, 92, в Барнауле. Такое объявление появилось на "Циане".

В квартире есть диван болотного цвета (да-да, ква!), шторы а-ля "хаки", ковер с изумрудным узором, бледно-зеленый кухонный гарнитур и салатовые кухонные аксессуары.

















Фото: "Циан"

Плитка в душевой – темно-малахитовая, да и остальные стены выглядят зеленоватыми при искусственном освещении.

Для полного антуража студии не хватает только декора в виде лягушек. Еще раз ква!

И, да, эта квартира – для любителей поэзии. В ней висят портреты Иосифа Бродского и Анны Ахматовой.

Имеются телевизор, стиральная машина, индукционная плита, утюг и пылесос.

Арендаторам также обещают предоставить полотенца и постельное белье.

Площадь студии – 22 кв. м. Она расположена на первом этаже сталинского дома.

В районе, где посуточно сдают жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся магазины, ТЦ "Пионер", ТЦ Galaxy, продуктовые магазины, школы, детский сад, университеты, остановки общественного транспорта, поликлиники и музеи.