В МЧС рассказали, что толчки зафиксировали по восточной части Алтайского края

15 февраля 2025, 09:27, ИА Амител

Фото: Dmitry Grachyov / unsplash.com

Землетрясение случилось в 29 км к юго-западу от села Кош-Агач Республики Алтай утром 15 февраля, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Магнитуда сейсмособытия составила 6,4, а интенсивность в эпицентре – 8,5 балла по шкале MSK64. Зафиксировали землетрясение в 08:48.

Информация о землетрясении / seishub.ru

В МЧС Алтайского края сообщили, что толчки ощущались в Барнауле и по восточной части региона: в Заринской, Бийской и Белокурихинской зонах.

Спасатели уточняют информацию о произошедшем и его последствиях.

Телеграм-канал "Алтай: главные новости" отмечает, что землетрясение ощутили во всей Республике Алтай, а также во многих населенных пунктах не только Алтайского края, но и Кузбасса, Хакасии, Тувы, на курорте Канам (приграничный район Китая) и в Баян-Ульгийском аймаке Монголии.