Эпицентр землетрясения, которое ощутили в Барнауле, находился в Республике Алтай
В МЧС рассказали, что толчки зафиксировали по восточной части Алтайского края
15 февраля 2025, 09:27, ИА Амител
Землетрясение случилось в 29 км к юго-западу от села Кош-Агач Республики Алтай утром 15 февраля, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
Магнитуда сейсмособытия составила 6,4, а интенсивность в эпицентре – 8,5 балла по шкале MSK64. Зафиксировали землетрясение в 08:48.
В МЧС Алтайского края сообщили, что толчки ощущались в Барнауле и по восточной части региона: в Заринской, Бийской и Белокурихинской зонах.
Спасатели уточняют информацию о произошедшем и его последствиях.
Телеграм-канал "Алтай: главные новости" отмечает, что землетрясение ощутили во всей Республике Алтай, а также во многих населенных пунктах не только Алтайского края, но и Кузбасса, Хакасии, Тувы, на курорте Канам (приграничный район Китая) и в Баян-Ульгийском аймаке Монголии.
09:39:06 15-02-2025
Я пропустил. Требую повторения
16:18:16 15-02-2025
Гость (09:39:06 15-02-2025) Я пропустил. Требую повторения... Побейтесь головой об стену
09:55:17 15-02-2025
Однако... Ничего не заметил...
14:32:46 18-02-2025
.... (09:55:17 15-02-2025) Однако... Ничего не заметил... ... А мы заметили, ох как заметили в многоэтажке. И не могли понять, что происходит. Везде и по сей день молчок!
11:02:27 15-02-2025
Щас опять про "принцессу" начнут. Хотя она к ним никакого отношения не имеет.
11:07:09 15-02-2025
Гость (11:02:27 15-02-2025) Щас опять про "принцессу" начнут. Хотя она к ним никакого от... Закопайте принцессу обратно!!!!111 И еще кого-нибудь для надежности!!!
11:21:08 15-02-2025
Землетрясение почувствовали, но люстры не шатались и мебель не двигалась ...
11:24:23 15-02-2025
Т.л.н. (11:21:08 15-02-2025) Землетрясение почувствовали, но люстры не шатались и мебел... Во сколько было? Ничего не заметили. Может, от дома зависит. Чем выше этажи, тем сильнее чувствуется.
18:12:56 15-02-2025
Гость (11:24:23 15-02-2025) Во сколько было? Ничего не заметили. Может, от дома зависит.... Я на 5-м этаже девятиэтажки живу.
Сидел за компьютером.
Люстра шаталась, но не сильно.
По этому и понял, что это отклик землетрясения.
А, от дома действительно зависит.
Если быть нак земле в это время, то запросто могли ничего не почувствовать.
12:38:55 15-02-2025
Как бы вскоре не пришлось некоторым отвечать за снижение требований по сейсмичности при строительстве высотных домов.
14:06:44 15-02-2025
Было бы странно, если бы было наоборот.
17:54:20 15-02-2025
Толчки безопасные на 100% и отечественного происхождения. Толчки взяты под особый контроль. Мизулинская роща от толчков не пострадала.
18:09:35 15-02-2025
В Кош-Агаче тряхнуло в 08:48, а в Барнаул толчок пришел в 8:50-51 местного времени.
У меня сложилось впечатление, что было 2 толчка.
Люстра зашаталась, и не успела остановиться, как зашаталась еще раз с первоначальной амплитудой.
В Барнауле толчки были не сильные, но сидя за компьютером, почувствовал что что-то происходит. И только посмотрев на люстру, убедился что нас пошатывает.
00:17:53 17-02-2025
Валерий (18:09:35 15-02-2025) В Кош-Агаче тряхнуло в 08:48, а в Барнаул толчок пришел в 8:... да 2 было ппц страшно стало на 7 этаже
08:11:33 16-02-2025
Гость (09:39:06 15-02-2025) Я пропустил. Требую повторения... С мужем разговаривала по видео, он в Майме, так там ходуном всё ходило, а в Барнауле ни чего не шелохнулось 😁 часа 2 наблюдала