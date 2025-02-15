Землетрясение произошло в Барнауле

Толчки ощутили в разных частях города

15 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Anastasia R. / unsplash.com

Жители Барнаула ощутили подземные толчки утром 15 февраля. Землетрясение ощущалось как в центре города, так и в других его частях.

По информации читателей amic.ru, толчки начались около 08:50 утра и продлились порядка 20 секунд.

"Лежал на диване, чувствую, качаюсь. Думал, что мне показалось. Потом смотрю, телевизор качается", – рассказал наш подписчик.

"Сидел за столом, стул начало пошатывать. Сначала ничего не понял, а потом вижу, что и светильник слегка трясет. Толчки были слабые, секунд 20 от силы", – поделился другой читатель.

Кроме того, землетрясение ощущалось и за пределами города. Жительница Мамонтовского района сообщила, что трясло около минуты.

"Сидела на диване с ноутбуком и закачалась из стороны в сторону. Подумала, что это со мной происходит, и даже немного напугалась", – рассказала она.