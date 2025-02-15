Землетрясение произошло в Барнауле
Толчки ощутили в разных частях города
15 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
Жители Барнаула ощутили подземные толчки утром 15 февраля. Землетрясение ощущалось как в центре города, так и в других его частях.
По информации читателей amic.ru, толчки начались около 08:50 утра и продлились порядка 20 секунд.
"Лежал на диване, чувствую, качаюсь. Думал, что мне показалось. Потом смотрю, телевизор качается", – рассказал наш подписчик.
"Сидел за столом, стул начало пошатывать. Сначала ничего не понял, а потом вижу, что и светильник слегка трясет. Толчки были слабые, секунд 20 от силы", – поделился другой читатель.
Кроме того, землетрясение ощущалось и за пределами города. Жительница Мамонтовского района сообщила, что трясло около минуты.
"Сидела на диване с ноутбуком и закачалась из стороны в сторону. Подумала, что это со мной происходит, и даже немного напугалась", – рассказала она.
09:05:15 15-02-2025
Наверное в горах трехануло...
09:05:45 15-02-2025
Все верно. Шатались люстра и детский мобиль.
09:07:09 15-02-2025
Как узнать, будут ещё толчки или нет?
09:07:51 15-02-2025
А где официальные данные по шкале Рихтера, где эпицентр?
21:59:11 15-02-2025
Марина Жукова (09:07:51 15-02-2025) А где официальные данные по шкале Рихтера, где эпицентр?... Эпицентр в горном Алтае, см. карту землетрясений
09:08:14 15-02-2025
В Бийске в 8:50 я проснулась от того, что сильно качнуло кровать. Смотрю качается люстра. Так как я пережила землетрясение 2003 года в Акташе, то сразу поняла что это...
09:08:42 15-02-2025
А эпицентр где был?
09:10:38 15-02-2025
В Заринске было тоже самое.
09:12:23 15-02-2025
Здравствуйте, живу в Чемале, проснулся от того, что весь дом ходуном, ходит в 8:50 были сильные толчки.
09:13:16 15-02-2025
Кузбасс, тоже ощутили...
09:19:09 15-02-2025
В районе южного тоже покачивало на верхних этажах. Двери хлопали.
Но некоторые как спали так и спят, потом не верят))
09:20:29 15-02-2025
На 8 этаже качалась кровать, стол, вода в кулере
09:20:43 15-02-2025
В Кош-Агаче -5,7 балла было !!!
09:20:46 15-02-2025
да в 8 50 осинники кузбасс такая же история с диваном и телевизором
09:28:55 15-02-2025
Было дело. По карте в Монголии трясло
09:29:16 15-02-2025
Всё нормально, ближе к ночи, волна вернется))))))
09:29:58 15-02-2025
В новосибирске примерно в 9 утра затрещали проемы в окнах и я спал, проснулся от чувства что разные половинки дивана раскачиваются.
Ужасное чувство. Живу на 20м этаже
09:31:48 15-02-2025
Нас каждый день трясёт, стройка рядом. Сегодня с утра. Стройка. Не взирая на выходной. Уже так устали от этой стройки.
09:46:11 15-02-2025
Был в центре, находился внутри здания. Вообще ничего не почувствовал...
09:50:14 15-02-2025
А нас периодически железная дорога потряхивает, поэтому ничего не почувствовали
09:57:17 15-02-2025
Цветы качались. Ф ощутил.
09:59:44 15-02-2025
Напугались? Это вам не самолет пролетел! )))))
11:30:03 15-02-2025
3 этаж, Барнаул. С 7 часов не спим, но ничего не заметили. Всё на месте, не качалось, не падало, не трещало. Только здесь, на ресурсе узнали про землетрясение.
11:35:23 15-02-2025
Очень обрадовался, что это землетрясение а не инсульт
13:29:16 15-02-2025
В Барнауле около 8 и лежу на диване чувствую диван кончается туда сюда сначала не поняла потом побежала комнату сына чтобы разбудит его потому что сразу поняла что это землетрясение зохожу комнату и выжу у него компьютерный стол в месте с компьютером шотается пока я орала вставай землетрясения пока он глаза открыл пока встал землетрясение закончилось
13:34:44 15-02-2025
Гость (13:29:16 15-02-2025) В Барнауле около 8 и лежу на диване чувствую диван кончается... От вашего комментария у многих кровь брызнула из глаз.... Не пишете больше.
16:34:14 15-02-2025
Гость (13:34:44 15-02-2025) От вашего комментария у многих кровь брызнула из глаз.... Не... У нас в Крыму часто были толчки от Турции...ночевали на улице
16:36:24 15-02-2025
Гость (13:34:44 15-02-2025) От вашего комментария у многих кровь брызнула из глаз.... Не... У человека диван кончается, а вы все ржете)))
14:11:10 15-02-2025
Гость (13:29:16 15-02-2025) В Барнауле около 8 и лежу на диване чувствую диван кончается... В следующий раз на компьютере набирай- он ошибки исправляет.
17:33:43 15-02-2025
Гость (13:29:16 15-02-2025) В Барнауле около 8 и лежу на диване чувствую диван кончается... шОтется - это пять. Такого еще не видела
14:34:04 15-02-2025
и чего людям не спиться с утра в субботу
15:03:19 15-02-2025
Гость (14:34:04 15-02-2025) и чего людям не спиться с утра в субботу... не стоит спиваться с утра
18:57:26 15-02-2025
это всё принцесса Укока и её духи злятся ...так мне рассказывал алтаец ,когда возил меня на алтайский Марс
22:05:44 15-02-2025
Не, время- 8.42. Проснулся - кровать качнулась, сразу в телефон: 8.42. В 8.43 уже закончилось. Посёлок под Барнаулом.
Магнитное напряжение в земле сохраняется. Такое же слабое, как и 5 слабых волн.
02:17:30 16-02-2025
Южный, Барнаул. С утра подбросило волной вместе с кроватью, комнатная дверь застучала о стул. Голова закружилась (как в невесомости). Продолжалось несколько секунд. Но было понятно, что это землетрясение.