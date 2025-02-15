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Землетрясение произошло в Барнауле

Толчки ощутили в разных частях города

15 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Anastasia R. / unsplash.com
Фото: Anastasia R. / unsplash.com

Жители Барнаула ощутили подземные толчки утром 15 февраля. Землетрясение ощущалось как в центре города, так и в других его частях.

По информации читателей amic.ru, толчки начались около 08:50 утра и продлились порядка 20 секунд.

"Лежал на диване, чувствую, качаюсь. Думал, что мне показалось. Потом смотрю, телевизор качается", – рассказал наш подписчик.

"Сидел за столом, стул начало пошатывать. Сначала ничего не понял, а потом вижу, что и светильник слегка трясет. Толчки были слабые, секунд 20 от силы", – поделился другой читатель.

Кроме того, землетрясение ощущалось и за пределами города. Жительница Мамонтовского района сообщила, что трясло около минуты. 

"Сидела на диване с ноутбуком и закачалась из стороны в сторону. Подумала, что это со мной происходит, и даже немного напугалась", – рассказала она.

Землетрясения

Комментарии 35

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Гость

09:05:15 15-02-2025

Наверное в горах трехануло...

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Екатерина

09:05:45 15-02-2025

Все верно. Шатались люстра и детский мобиль.

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Юлия

09:07:09 15-02-2025

Как узнать, будут ещё толчки или нет?

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Марина Жукова

09:07:51 15-02-2025

А где официальные данные по шкале Рихтера, где эпицентр?

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Оптимист А.

21:59:11 15-02-2025

Марина Жукова (09:07:51 15-02-2025) А где официальные данные по шкале Рихтера, где эпицентр?... Эпицентр в горном Алтае, см. карту землетрясений

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Мария

09:08:14 15-02-2025

В Бийске в 8:50 я проснулась от того, что сильно качнуло кровать. Смотрю качается люстра. Так как я пережила землетрясение 2003 года в Акташе, то сразу поняла что это...

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Мимопроходил

09:08:42 15-02-2025

А эпицентр где был?

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Сергей

09:10:38 15-02-2025

В Заринске было тоже самое.

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Николай

09:12:23 15-02-2025

Здравствуйте, живу в Чемале, проснулся от того, что весь дом ходуном, ходит в 8:50 были сильные толчки.

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Елена

09:13:16 15-02-2025

Кузбасс, тоже ощутили...

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Станислава

09:19:09 15-02-2025

В районе южного тоже покачивало на верхних этажах. Двери хлопали.
Но некоторые как спали так и спят, потом не верят))

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Вика

09:20:29 15-02-2025

На 8 этаже качалась кровать, стол, вода в кулере

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никнэйм

09:20:43 15-02-2025

В Кош-Агаче -5,7 балла было !!!

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александр

09:20:46 15-02-2025

да в 8 50 осинники кузбасс такая же история с диваном и телевизором

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Гость

09:28:55 15-02-2025

Было дело. По карте в Монголии трясло

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Елена

09:29:16 15-02-2025

Всё нормально, ближе к ночи, волна вернется))))))

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Лёлик

09:29:58 15-02-2025

В новосибирске примерно в 9 утра затрещали проемы в окнах и я спал, проснулся от чувства что разные половинки дивана раскачиваются.
Ужасное чувство. Живу на 20м этаже

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Гость

09:31:48 15-02-2025

Нас каждый день трясёт, стройка рядом. Сегодня с утра. Стройка. Не взирая на выходной. Уже так устали от этой стройки.

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Гость

09:46:11 15-02-2025

Был в центре, находился внутри здания. Вообще ничего не почувствовал...

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Сонный живчик

09:50:14 15-02-2025

А нас периодически железная дорога потряхивает, поэтому ничего не почувствовали

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Олег

09:57:17 15-02-2025

Цветы качались. Ф ощутил.

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Гость

09:59:44 15-02-2025

Напугались? Это вам не самолет пролетел! )))))

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Гость

11:30:03 15-02-2025

3 этаж, Барнаул. С 7 часов не спим, но ничего не заметили. Всё на месте, не качалось, не падало, не трещало. Только здесь, на ресурсе узнали про землетрясение.

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Гость

11:35:23 15-02-2025

Очень обрадовался, что это землетрясение а не инсульт

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Гость

13:29:16 15-02-2025

В Барнауле около 8 и лежу на диване чувствую диван кончается туда сюда сначала не поняла потом побежала комнату сына чтобы разбудит его потому что сразу поняла что это землетрясение зохожу комнату и выжу у него компьютерный стол в месте с компьютером шотается пока я орала вставай землетрясения пока он глаза открыл пока встал землетрясение закончилось

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Гость

13:34:44 15-02-2025

Гость (13:29:16 15-02-2025) В Барнауле около 8 и лежу на диване чувствую диван кончается... От вашего комментария у многих кровь брызнула из глаз.... Не пишете больше.

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Гость

16:34:14 15-02-2025

Гость (13:34:44 15-02-2025) От вашего комментария у многих кровь брызнула из глаз.... Не... У нас в Крыму часто были толчки от Турции...ночевали на улице

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Гость

16:36:24 15-02-2025

Гость (13:34:44 15-02-2025) От вашего комментария у многих кровь брызнула из глаз.... Не... У человека диван кончается, а вы все ржете)))

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ДМВ

14:11:10 15-02-2025

Гость (13:29:16 15-02-2025) В Барнауле около 8 и лежу на диване чувствую диван кончается... В следующий раз на компьютере набирай- он ошибки исправляет.

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Гость

17:33:43 15-02-2025

Гость (13:29:16 15-02-2025) В Барнауле около 8 и лежу на диване чувствую диван кончается... шОтется - это пять. Такого еще не видела

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Гость

14:34:04 15-02-2025

и чего людям не спиться с утра в субботу

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Гость

15:03:19 15-02-2025

Гость (14:34:04 15-02-2025) и чего людям не спиться с утра в субботу... не стоит спиваться с утра

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про

18:57:26 15-02-2025

это всё принцесса Укока и её духи злятся ...так мне рассказывал алтаец ,когда возил меня на алтайский Марс

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Оптимист А.

22:05:44 15-02-2025

Не, время- 8.42. Проснулся - кровать качнулась, сразу в телефон: 8.42. В 8.43 уже закончилось. Посёлок под Барнаулом.
Магнитное напряжение в земле сохраняется. Такое же слабое, как и 5 слабых волн.

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Гость

02:17:30 16-02-2025

Южный, Барнаул. С утра подбросило волной вместе с кроватью, комнатная дверь застучала о стул. Голова закружилась (как в невесомости). Продолжалось несколько секунд. Но было понятно, что это землетрясение.

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