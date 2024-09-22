Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали на Алтае
В зону толчков попали два населенных пункта
22 сентября 2024, 15:45, ИА Амител
Эпицентр землетрясения / Фото: t.me/mchs_04
В Республике Алтай 21 сентября в 22:13 сейсмологи зарегистрировали подземные колебания, о чем сообщили в региональном управлении МЧС.
Сила толчков в эпицентре составила 3,3 магнитуды по шкале Рихтера.
В 50-километровую зону землетрясения попали два населенных пункта – Джазатор и Аргут. Жители не почувствовали толчков, пострадавших и погибших нет.
19:33:57 22-09-2024
а там разве не каждый день сейсмособытия?
02:23:43 23-09-2024
Пора уже как в 2003