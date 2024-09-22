Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали на Алтае

В зону толчков попали два населенных пункта

22 сентября 2024, 15:45, ИА Амител

Эпицентр землетрясения / Фото: t.me/mchs_04

В Республике Алтай 21 сентября в 22:13 сейсмологи зарегистрировали подземные колебания, о чем сообщили в региональном управлении МЧС.

Сила толчков в эпицентре составила 3,3 магнитуды по шкале Рихтера.

В 50-километровую зону землетрясения попали два населенных пункта – Джазатор и Аргут. Жители не почувствовали толчков, пострадавших и погибших нет.