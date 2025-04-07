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Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали на Алтае

В 50-километровую зону сейсмособытия попали семь сел

07 апреля 2025, 07:41, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай

Вечером 6 апреля в Республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает МЧС по региону.

Сейсмособытие произошло в Кош-Агачском районе. Его эпицентр находился в 14 километрах южнее села Курай. В 50-километровую зону попали семь сел: 

  • Акташ;
  • Бельтир;
  • Курай; 
  • Мухор-Тархата;
  • Ортолык; 
  • Чаган-Узун;
  • Чибит.

Местное население не ощущало подземные толчки. Пострадавших и погибших нет.

Землетрясения Республика Алтай

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