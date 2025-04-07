Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали на Алтае

В 50-километровую зону сейсмособытия попали семь сел

07 апреля 2025, 07:41, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай

Вечером 6 апреля в Республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает МЧС по региону.

Сейсмособытие произошло в Кош-Агачском районе. Его эпицентр находился в 14 километрах южнее села Курай. В 50-километровую зону попали семь сел:

Акташ;

Бельтир;

Курай;

Мухор-Тархата;

Ортолык;

Чаган-Узун;

Чибит.

Местное население не ощущало подземные толчки. Пострадавших и погибших нет.