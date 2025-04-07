Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали на Алтае
В 50-километровую зону сейсмособытия попали семь сел
07 апреля 2025, 07:41, ИА Амител
Фото: МЧС Республики Алтай
Вечером 6 апреля в Республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает МЧС по региону.
Сейсмособытие произошло в Кош-Агачском районе. Его эпицентр находился в 14 километрах южнее села Курай. В 50-километровую зону попали семь сел:
- Акташ;
- Бельтир;
- Курай;
- Мухор-Тархата;
- Ортолык;
- Чаган-Узун;
- Чибит.
Местное население не ощущало подземные толчки. Пострадавших и погибших нет.
Комментарии 0