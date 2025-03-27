Землетрясение произошло в ста километрах от Барнаула

Магнитуда подземного толчка составила 3,3

27 марта 2025, 07:45, ИА Амител

Землетрясение / Фото: Jens Aber / unsplash.com

26 марта в 96 км к юго-востоку от Барнаула зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,3. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 4,5 км юго-западнее села Усть-Гавриловка в Троицком районе Алтайского края.

Интенсивность землетрясения оценили в 3,8 балла. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, 15 февраля в Барнауле произошло землетрясение. Толчки начались около 08:50 утра и продлились порядка 20 секунд. Известно, что эпицентр сейсмособытия находился в 28 км к юго-западу от села Кош-Агач Республики Алтай. В результате произошедшего были выявлены "незначительные повреждения штукатурки" в средней школе села Купчегень в Онгудайском районе, также кратковременно отключалась электроэнергия в части Кош-Агача.