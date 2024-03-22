Землетрясение произошло минувшей ночью на Алтае

В 50-километровую зону попали шесть сел

22 марта 2024, 09:30, ИА Амител

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло ночью 22 марта в Республике Алтай, сообщили в МЧС региона.

Толчок зафиксировали в 01:53 в восьми километрах юго-западнее села Курай. Согласно сообщению спасателей, в 50-километровую зону попали шесть населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов: Бельтир, Курай, Арталык, Чаган-Узун, Акташ и Чибит.

Местные жители при этом толчки никак не ощутили. Каких-либо разрушений также не зарегистрировано.