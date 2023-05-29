Землетрясение произошло неподалёку от Алтайского края
Сообщений о жертвах и разрушениях нет
29 мая 2023, 11:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Землетрясение произошло в Новосибирской области в ночь на 29 мая, пишет НГС.
Подземные колебания зафиксировали в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района в три часа ночи. Интенсивность в эпицентре составила 4,4 балла, а магнитуда – 3,7.
Отмечается, что эпицентр находился в 62 километрах от столицы региона, возле восточного участка Колыванского разреза, где часто происходят землетрясения.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
11:26:33 29-05-2023
Это Салаирский кряж играет
11:58:17 29-05-2023
А В Барнауле кто-то ощутил?
12:04:26 29-05-2023
ААА. так вот почемуу у меня голова болела
12:52:44 29-05-2023
так и на ветер голова раскалывается!