НОВОСТИЭкология

Землетрясение произошло неподалёку от Алтайского края

Сообщений о жертвах и разрушениях нет

29 мая 2023, 11:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Землетрясение произошло в Новосибирской области в ночь на 29 мая, пишет НГС.

Подземные колебания зафиксировали в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района в три часа ночи. Интенсивность в эпицентре составила 4,4 балла, а магнитуда – 3,7.

Отмечается, что эпицентр находился в 62 километрах от столицы региона, возле восточного участка Колыванского разреза, где часто происходят землетрясения.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Новосибирская область Землетрясения

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:26:33 29-05-2023

Это Салаирский кряж играет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:17 29-05-2023

А В Барнауле кто-то ощутил?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:26 29-05-2023

ААА. так вот почемуу у меня голова болела

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:44 29-05-2023

так и на ветер голова раскалывается!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров