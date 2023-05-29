Землетрясение произошло неподалёку от Алтайского края

Сообщений о жертвах и разрушениях нет

29 мая 2023, 11:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Землетрясение произошло в Новосибирской области в ночь на 29 мая, пишет НГС.

Подземные колебания зафиксировали в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района в три часа ночи. Интенсивность в эпицентре составила 4,4 балла, а магнитуда – 3,7.

Отмечается, что эпицентр находился в 62 километрах от столицы региона, возле восточного участка Колыванского разреза, где часто происходят землетрясения.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.