Толчки ощутили под Новосибирском в годовщину сильнейшего землетрясения на Алтае

Интенсивность толчка составила 3,5 балла

27 сентября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло 26 сентября в Новосибирской области, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировали в 20:19 неподалеку от Искитима. Интенсивность толчка в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK64.

Сведений о разрушениях нет.

Напомним, 20 лет назад, 27 сентября 2003 года, в Республике Алтай произошло Чуйское землетрясение, которое считается сильнейшим в современной истории России. Профессор АлтГУ Геннадий Барышников рассказал amic.ru, почему это случилось.