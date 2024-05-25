Землетрясение произошло в горах Алтая

Разрушений не зарегистрировали

25 мая 2024, 21:29, ИА Амител

Алтайские горы / Фото: unsplash.com

Небольшое землетрясение произошло в Республике Алтай утром 25 мая, сообщили в МЧС региона.

Сейсмособытие зафиксировали в 08:21 в 14 километрах юго-западнее села Курай. В эпицентре его сила достигала 3,0 магнитуды.

В 50-километровую зону попали пять населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов, однако толчки были настолько незначительными, что даже не ощущались населением.