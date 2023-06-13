А также на что обратить внимание при выборе компании

13 июня 2023, 11:14, ИА Амител LjN8Jwuxj

Александр Верясов / Фото: Вера Дымова

Пять лет назад доля квадратных метров индивидуального жилищного строительства от общего объема в Алтайском крае была на уровне 39%, в прошлом году показатель составил 50%, а только за четыре месяца 2023 года – уже 62%. Это еще и еще раз говорит о том, что спрос на частные дома в регионе уверенно растет. А особенно в Барнауле. Вот только в краевой столице для этого есть серьезное препятствие – дефицит участков. Что с этим делать и как выбрать застройщика из уже довольного большого количества компаний? Об этом на радиостанции Business FM Барнаул рассказал директор строительной компании "АлтЭкоАрт" Александр Верясов.

Земли нет, но строить надо

– Есть такое мнение, что в Барнауле и окрестностях осталось мало земли под малоэтажную застройку. Так ли это?

– Да, земли действительно мало. Новый генплан Барнаула просто не подразумевает новых коттеджных поселков. Так что мы уже столкнулись с огромным дефицитом участков. И это самое главное препятствие для развития малоэтажного строительства.

– Так и где же строить?

– Пока мы используем участки, которые ранее были запланированы под "малоэтажку", но по разным причинам не использованы.

И, конечно, нужно, чтобы администрация больше выделяла земли в дефицитных районах, особенно в Индустриальном, в сторону Авиатора. Людям нравится там жить, иметь в доступе школы и детские сады.

Также очень важно отдавать под строительство не отдельные участки, а целые локации, где можно было бы строить в рамках определенной концепции.

– Строительных компаний этого профиля сейчас очень много. Как же выбрать?

– Выбирайте нас. Мы работаем исключительно по СНиПу, не допускаем никаких нарушений и добровольно выходим на экспертизу своих домов. Каждый построенный нами дом проверяет Алтайская лаборатория строительно-технической экспертизы. Это известная в регионе компания, которой точно можно доверять. Они принимают все этапы работ, после чего мы выдаем заказчику паспорт качества, чтобы он понимал, за что платит деньги. Всем этим может похвастаться далеко не каждая строительная компания.

– Интересно, да, покупаем машину за 500 тысяч и везем проверять ее в сервис. А дом за несколько миллионов и проверить-то негде было.

– О том и речь. Наконец, люди начали разбираться. Дома с виду могут быть почти одинаковые, но как они построены – вот самый главный вопрос. Если строить не по СНиПу, то при колебании грунта дом может быть очень уязвим. Мы же качество своих объектов гарантируем, строим хорошие, безопасные и теплые дома и даем на них гарантию в пять лет, как того и требует закон.

Я больше скажу: такой подход является гарантией качества и долговечности дома. Строительство по правилам снижает издержки и не требует финансовых вложений в исправление недочетов, которые выявляются позже при эксплуатации дома, если он построен с нарушениями.

– Многие этого, кстати, не знают.

– Да, в этом вопросе наши жители пока не так опытны. Но ведь именно поэтому некоторые строительные компании года через два закрываются, а те же бизнесмены потом открывают новые юрлица. Как раз чтобы избежать гарантийных обязательств.

– Аргумент в пользу выбора проверенной, не вчера созданной компании.

– Разумеется. Всегда изучайте компанию, перед тем как к ней обратиться. Мы на рынке с 2012 года, возвели уже более 50 домов, так что фирма-однолетка это точно не про нас.

– А из чего вы строите и как быстро?

– Строим из кирпича. Срок возведения – от трех месяцев до года, зависит от проекта. Мы беремся за реализацию индивидуальных проектов разного уровня сложности. Гарантируем быстрые сроки за счет выверенных бизнес-процессов и большого штата профессионалов-строителей.

Зеленый поселок

– Сейчас вы работаете над возведением премиального коттедж-парка "Статус" на Змеиногорском тракте. Расскажите, что это за комплекс такой и кому он может быть интересен?

– Для нас это особенный, даже уникальный проект. Это такой поселок внутри поселка. "Статус" расположен в зеленой зоне, вдали от другой застройки. И при этом там есть вся инфраструктура – получается хорошая квартира на земле.

На участках много деревьев, мы сохранили растительность по максимуму. А то, что пришлось убрать, мы пересадили на свободные места. Для этого даже купили специальную технику, которая пересаживает дерево с корнем и большим объемом земли вокруг него.

























Проект коттедж-парка "Статус" / Фото предоставлено компанией

– То есть вы за экологичность?

– Обязательно. Дерево росло 20-30 лет до нашего прихода и мы просто не в праве его вырубить.

– Сам "Статус" будет огорожен, а при этом заборов между домами не предполагается. Почему?

– Все участки оформлены в собственность, даже дорога. Поэтому мы можем поставить на въезде в поселок шлагбаум. Так что лишних там все равно не будет. А если делать заборы, то это будет как железный коридор. Мы против того, чтобы закрываться от всего мира. Если очень захочется, то между домами можно сделать живую изгородь или неплотный забор. Но концепция такая, что на фасаде забора нет. Мы уверены, что люди сами не захотят жить в стесненных обстоятельствах, закрывать обзор, сокращать пространство вокруг себя. Тем более там такая красивая природа, такой ландшафт.

Офис "АлтЭкоАрт"

Барнаул, ул. Малахова, 84В (ТЦ "Весна")

Тел.: +7 (3852)-56-01-41

Сайт

Агентство недвижимости "Грант" (Кульбякина Т.Р.), отдел продаж коттеджного поселка "Статус"

Барнаул, ул. Северо-Западная, 3, 100 офис

ИП Верясов А.М.​

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