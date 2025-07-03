Земля максимально удалится от Солнца 3 июля
На изменение погоды это не повлияет
03 июля 2025, 07:30, ИА Амител
Солнце / Фото: Jonathan Borba / unsplash.com
В четверг, 3 июля, Земля пройдет афелий — самую удаленную от Солнца точку своей орбиты. Расстояние между ними превысит 152 млн км, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
В этот момент Солнце будет казаться примерно на 3% меньше, чем в январе, когда Земля находилась в перигелии — ближайшей точке орбиты к светилу.
Ученые при этом напоминают: приближение и отдаление Земли от Солнца не влияет смену времен года. Сезоны зависят от наклона оси вращения планеты. Орбита Земли близка к круговой, но имеет легкую овальность, что и вызывает небольшие колебания расстояния.
07:54:00 03-07-2025
Планетарий московский врать не будет, удалится,) главное что б не налетела на земную ось), и уран не столкнулся с меркурием в созвездии собаки...
07:58:36 03-07-2025
Мы все умрём?
08:28:01 03-07-2025
Гость (07:58:36 03-07-2025) Мы все умрём?... Конечно.
Кто-то сегодня, а кто-то лет через 100
09:57:07 03-07-2025
надо срочно изобретать фотонный транслюкатор и валить на Кеплер 651!
11:09:51 03-07-2025
Musik (09:57:07 03-07-2025) надо срочно изобретать фотонный транслюкатор и валить на Кеп... Тут скоро через нашу систему будет пролетать звезда Gliese 710 - может зацепимся за неё и Солнце прощай!
13:51:55 03-07-2025
Гость (11:09:51 03-07-2025) Тут скоро через нашу систему будет пролетать звезда Gliese 7... смотрели фильм "автостопом по галактике"?
это, как говорится, добром не кончится...
10:33:16 03-07-2025
вот что происходит когда вместо астрономии изучают никому не ведомую фигню типа ОДНКНР