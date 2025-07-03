Земля максимально удалится от Солнца 3 июля

На изменение погоды это не повлияет

03 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Солнце / Фото: Jonathan Borba / unsplash.com

В четверг, 3 июля, Земля пройдет афелий — самую удаленную от Солнца точку своей орбиты. Расстояние между ними превысит 152 млн км, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В этот момент Солнце будет казаться примерно на 3% меньше, чем в январе, когда Земля находилась в перигелии — ближайшей точке орбиты к светилу.

Ученые при этом напоминают: приближение и отдаление Земли от Солнца не влияет смену времен года. Сезоны зависят от наклона оси вращения планеты. Орбита Земли близка к круговой, но имеет легкую овальность, что и вызывает небольшие колебания расстояния.