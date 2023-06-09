Участие в торгах приняли барнаульские застройщики-гиганты

09 июня 2023, 08:29, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле прошёл аукцион, на котором разыграли аренду участка на ул. Взлётной, 2г. Он расположен за ТРЦ "Европа", рядом со спортклубом "Магис Спорт". Территория площадью 1 га предназначена для возведения ЖК до 25 этажей. Предложение заинтересовало пять крупных застройщиков города, которые "схлестнулись" за землю.

Битва "титанов"

Участие в торгах приняли "Алгоритм-Алтай" (входит в ГК "Алгоритм"), "АдалинИнвест" (входит в ГК "Адалин"), застройщик "Шотландия" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных), компания "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова и фирма "Олимп", учредителем которой является бизнесмен и руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков.

Торги стартовали с 38,2 млн рублей – это начальная цена земли, которую установила мэрия. В ходе аукциона стоимость лота выросла почти в три раза – до 112,8 млн рублей. Эту сумму заявила компания "Олимп", которая и стала победителем. Предпоследнее предложение – 111,7 млн рублей – сделала фирма "АдалинИнвест".

Теперь компания Андрея Комякова должна в течение десяти лет и восьми месяцев возвести ЖК – таково условие торгов. До момента сдачи дома девелопер обязан ежегодно платить в казну 112,8 млн рублей.

Также перед началом работ инвестор должен демонтировать металлические гаражи, которые находятся на участке. По данным мэрии, они возведены незаконно, так как "договоры аренды земельных участков для размещения временных гаражей не заключались".

Интересно, что площадку на ул. Взлётной, 2г, мэрия выставила на торги в 2021 году "всего" за 15,4 млн рублей. Также чиновники предлагали отдать под застройку и соседний участок, на Взлётной, 2д. По оценкам барнаульских девелоперов, на обеих территориях возможно возвести 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома или два 25-этажных. Однако торги так и не состоялись: мэрия их отменила, не называя причин.

В лидерах

Участок на ул. Взлётной, 2г, – один из самых дорогих в Барнауле. Пока рекорд удерживает квартал 2036, который летом 2020 года купила компания "Союз" за 548 млн рублей.

В декабре 2018 года в Барнауле продали квартал на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной площадью 86 га. Стартовая цена лота составляла 113 млн рублей. Победителем стала компания "Алгоритм", которая предложила 236 млн рублей.

Квартал 2037 (рядом с "Лентой" на Павловском тракте) площадью 5,65 га в 2019 году приобрела компания "Адалин" за 150 млн рублей. Она же в январе 2020-го выиграла аукцион, на котором разыграли участок на ул. Власихинской, 65а: инвестор отдал за территорию 8 га 131 млн рублей.