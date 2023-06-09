Землю под высотки за ТЦ "Европа" в Барнауле продали за колоссальные 112,8 млн рублей
Участие в торгах приняли барнаульские застройщики-гиганты
09 июня 2023, 08:29, ИА Амител
В Барнауле прошёл аукцион, на котором разыграли аренду участка на ул. Взлётной, 2г. Он расположен за ТРЦ "Европа", рядом со спортклубом "Магис Спорт". Территория площадью 1 га предназначена для возведения ЖК до 25 этажей. Предложение заинтересовало пять крупных застройщиков города, которые "схлестнулись" за землю.
Битва "титанов"
Участие в торгах приняли "Алгоритм-Алтай" (входит в ГК "Алгоритм"), "АдалинИнвест" (входит в ГК "Адалин"), застройщик "Шотландия" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных), компания "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова и фирма "Олимп", учредителем которой является бизнесмен и руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков.
Торги стартовали с 38,2 млн рублей – это начальная цена земли, которую установила мэрия. В ходе аукциона стоимость лота выросла почти в три раза – до 112,8 млн рублей. Эту сумму заявила компания "Олимп", которая и стала победителем. Предпоследнее предложение – 111,7 млн рублей – сделала фирма "АдалинИнвест".
Теперь компания Андрея Комякова должна в течение десяти лет и восьми месяцев возвести ЖК – таково условие торгов. До момента сдачи дома девелопер обязан ежегодно платить в казну 112,8 млн рублей.
Также перед началом работ инвестор должен демонтировать металлические гаражи, которые находятся на участке. По данным мэрии, они возведены незаконно, так как "договоры аренды земельных участков для размещения временных гаражей не заключались".
Интересно, что площадку на ул. Взлётной, 2г, мэрия выставила на торги в 2021 году "всего" за 15,4 млн рублей. Также чиновники предлагали отдать под застройку и соседний участок, на Взлётной, 2д. По оценкам барнаульских девелоперов, на обеих территориях возможно возвести 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома или два 25-этажных. Однако торги так и не состоялись: мэрия их отменила, не называя причин.
В лидерах
Участок на ул. Взлётной, 2г, – один из самых дорогих в Барнауле. Пока рекорд удерживает квартал 2036, который летом 2020 года купила компания "Союз" за 548 млн рублей.
В декабре 2018 года в Барнауле продали квартал на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной площадью 86 га. Стартовая цена лота составляла 113 млн рублей. Победителем стала компания "Алгоритм", которая предложила 236 млн рублей.
Квартал 2037 (рядом с "Лентой" на Павловском тракте) площадью 5,65 га в 2019 году приобрела компания "Адалин" за 150 млн рублей. Она же в январе 2020-го выиграла аукцион, на котором разыграли участок на ул. Власихинской, 65а: инвестор отдал за территорию 8 га 131 млн рублей.
08:43:24 09-06-2023
наверное, Илитки за 100500 мильенов из известной субстанции и веток будут строить, как обычно))
08:53:31 09-06-2023
Квартиры стоить будут не по карману простым людям))))) и кому тогда продав ть будут....?
08:54:11 09-06-2023
А было предложение там парк сделать! Но куда уж! Высотки важнее..
09:08:27 09-06-2023
Уже давно понятно, что купившие в ипотеку квартиры в стекловатном новострое уже никогда продать их по сравнимой цене не смогут. Человейников уже в разы больше, чем спрос на них. Было уже такое в Китае, где целые города так построили, которые так и остались пустыми или в лучшем случае полупустыми.
09:25:16 09-06-2023
Китайские грабли (09:08:27 09-06-2023) Уже давно понятно, что купившие в ипотеку квартиры в стеклов... Тебя выпустили из дурдома ? Снова тут ноешь про свои человейники
09:57:28 09-06-2023
Китайские грабли (09:08:27 09-06-2023) Уже давно понятно, что купившие в ипотеку квартиры в стеклов... Не переживай так, а то стул испортится. Всё в Китае хорошо, байки эти своим друзьям пенсионерам рассказывай.
12:15:14 09-06-2023
Китайские грабли (09:08:27 09-06-2023) Уже давно понятно, что купившие в ипотеку квартиры в стеклов... вот не лень же ежедневно один и тот же текст писать
09:15:42 09-06-2023
Там, за Европой, с грунтом напутано, овраг, разлом идет, зона аномальная, жить я бы не рекомендовал, ну давайте, рискните. Элитное жулье.
09:53:08 09-06-2023
Очень грустно ,живем по соседству и мечтали о зеленой зоне и парке на том месте,но о людях в наше время не думают....
12:33:11 09-06-2023
Татьяна (09:53:08 09-06-2023) Очень грустно ,живем по соседству и мечтали о зеленой зоне и... Ещё в 80-е там планировался парк. Если тогда не сделали, теперь и подавно. Сейчас каждый клочок земли норовят застроить. А уж селяне подъедут, заселят новостройки.
09:57:08 09-06-2023
Лучше б мне деньги отдали
10:20:28 09-06-2023
Гость (09:57:28 09-06-2023) Не переживай так, а то стул испортится. Всё в Китае хорошо, ... Да, там, кроме строительной мафии, есть технологии и мощнейшая в мире промышленность. Те города, где есть заводы, процветают. Но там, где строительная мафия настроила человейники и никакой промышленности нет, там нет никакого спроса на человейники. Население оттуда бежит, а те, кто влип с ипотекой, уже никогда никуда сбежать не смогут. Продать квартиры там уже невозможно, можно лишь купить. Но желающих нет. По теме полным-полно видео на ютьюбе. Есть даже документальные фильмы западных ТВ.
10:22:13 09-06-2023
Ну молодец Комяков, работу себе на десятилетие урвал. Когда другие "гиганты" пожадничали. Сейчас становится все сложнее получить землю, тем более квартал на одного. Про парки давно пора забыть, вы попробуйте лучше эти сохранить. И всякие Перфильевы будут и дальше пытаться свои ФОКи втыкать в парки. Дело времени.
10:56:35 09-06-2023
Купили и купили. Построят и построят. Купит кто-то. Если стоянку под авто нормальную сделать.
11:00:31 09-06-2023
Гетто растёт
11:10:26 09-06-2023
Иш они какие.
11:57:39 09-06-2023
Да, стоить эти квартиры будут запредельно дорого, не менее 500 тыс за квадрат, но уже в считанные месяцы, ещё до начала строительства их все расхватают, потому что денег у населения сейчас немерено. И да, это это чушь, когда говорят про отсутствие спроса на человейники. Спрос башенный, вы сейчас свободных квартир днем с огнём не найдёте, все распроданы!
12:06:21 09-06-2023
Гость (11:57:39 09-06-2023) Да, стоить эти квартиры будут запредельно дорого, не менее 5... НИЧЕГО КОМЯК НЕ ПРОДАСТ. Кончит, как Береза. На шарфике
12:09:55 09-06-2023
Какие это колоссальные деньги? Всего 112 миллионов- это стоимость всего 10 квартир в домах, которые они построят. А построят таких квартир несколько тысяч. Это какая прибыль будет!
12:19:18 09-06-2023
Гость (12:09:55 09-06-2023) Какие это колоссальные деньги? Всего 112 миллионов- это стои... а затраты на стройматериалы вы не учитываеете?
18:30:00 09-06-2023
Гость (12:09:55 09-06-2023) Какие это колоссальные деньги? Всего 112 миллионов- это стои... Вы думаете землю купить достаточно, строить не обязательно, просто распродать землю и огромную прибыль как вы посчитали получить, так как в ваших расчетах по прибыли не посчитаны материалы, труд, налоги и т.д., хорошо считают прибыль амиковские комментаторы.))))
23:14:36 09-06-2023
Гость (18:30:00 09-06-2023) Вы думаете землю купить достаточно, строить не обязательно, ... У ненавистных застройщиков и после этих затрат сверхприбыли остаются! Когда же их хлебало треснет??? Никогда!
12:38:10 09-06-2023
Постройки в овраге постигнет та же участь, что и гаражи на Малахова- Бабуркина, к тому же 100 лет назад там людей расстреливали, место жуткое.
14:26:40 09-06-2023
Гость22 (12:38:10 09-06-2023) Постройки в овраге постигнет та же участь, что и гаражи на М... https://www.amic.ru/news/strashnye-nahodki-na-pavlovskom-trakte-v-barnaule-versii-istorikov-i-chitatelya-amic-ru-112708
12:40:59 09-06-2023
бедные застройщики,вынуждены приобретать за такие деньги землю, какой то геноцид по отношению к ним,теперь понимаю почему на протяжение нескольких лет они плачут, как тяжело в строительной отрасли, по человечески их жалко, памятники им ставить надо , в таких сложных условиях они работают....
23:05:39 10-06-2023
Записывайтесь в очередь за ранее на квартиры, а то до старта не успеете.