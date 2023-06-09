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Землю под высотки за ТЦ "Европа" в Барнауле продали за колоссальные 112,8 млн рублей

Участие в торгах приняли барнаульские застройщики-гиганты

09 июня 2023, 08:29, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле прошёл аукцион, на котором разыграли аренду участка на ул. Взлётной, 2г. Он расположен за ТРЦ "Европа", рядом со спортклубом "Магис Спорт". Территория площадью 1 га предназначена для возведения ЖК до 25 этажей. Предложение заинтересовало пять крупных застройщиков города, которые "схлестнулись" за землю.

Битва "титанов"

Участие в торгах приняли "Алгоритм-Алтай" (входит в ГК "Алгоритм"), "АдалинИнвест" (входит в ГК "Адалин"), застройщик "Шотландия" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных), компания "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова и фирма "Олимп", учредителем которой является бизнесмен и руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков.

Торги стартовали с 38,2 млн рублей – это начальная цена земли, которую установила мэрия. В ходе аукциона стоимость лота выросла почти в три раза – до 112,8 млн рублей. Эту сумму заявила компания "Олимп", которая и стала победителем. Предпоследнее предложение – 111,7 млн рублей – сделала фирма "АдалинИнвест".

Теперь компания Андрея Комякова должна в течение десяти лет и восьми месяцев возвести ЖК – таково условие торгов. До момента сдачи дома девелопер обязан ежегодно платить в казну 112,8 млн рублей.

Также перед началом работ инвестор должен демонтировать металлические гаражи, которые находятся на участке. По данным мэрии, они возведены незаконно, так как "договоры аренды земельных участков для размещения временных гаражей не заключались".

Интересно, что площадку на ул. Взлётной, 2г, мэрия выставила на торги в 2021 году "всего" за 15,4 млн рублей. Также чиновники предлагали отдать под застройку и соседний участок, на Взлётной, 2д. По оценкам барнаульских девелоперов, на обеих территориях возможно возвести 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома или два 25-этажных. Однако торги так и не состоялись: мэрия их отменила, не называя причин.

В лидерах

Участок на ул. Взлётной, 2г, – один из самых дорогих в Барнауле. Пока рекорд удерживает квартал 2036, который летом 2020 года купила компания "Союз" за 548 млн рублей.

В декабре 2018 года в Барнауле продали квартал на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной площадью 86 га. Стартовая цена лота составляла 113 млн рублей. Победителем стала компания "Алгоритм", которая предложила 236 млн рублей. 

Квартал 2037 (рядом с "Лентой" на Павловском тракте) площадью 5,65 га в 2019 году приобрела компания "Адалин" за 150 млн рублей. Она же в январе 2020-го выиграла аукцион, на котором разыграли участок на ул. Власихинской, 65а: инвестор отдал за территорию 8 га 131 млн рублей.

Барнаул аукционы и торги земельный вопрос

Комментарии 26

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Элен без ребят

08:43:24 09-06-2023

наверное, Илитки за 100500 мильенов из известной субстанции и веток будут строить, как обычно))

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Лена

08:53:31 09-06-2023

Квартиры стоить будут не по карману простым людям))))) и кому тогда продав ть будут....?

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Гость

08:54:11 09-06-2023

А было предложение там парк сделать! Но куда уж! Высотки важнее..

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Китайские грабли

09:08:27 09-06-2023

Уже давно понятно, что купившие в ипотеку квартиры в стекловатном новострое уже никогда продать их по сравнимой цене не смогут. Человейников уже в разы больше, чем спрос на них. Было уже такое в Китае, где целые города так построили, которые так и остались пустыми или в лучшем случае полупустыми.

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Гость

09:25:16 09-06-2023

Китайские грабли (09:08:27 09-06-2023) Уже давно понятно, что купившие в ипотеку квартиры в стеклов... Тебя выпустили из дурдома ? Снова тут ноешь про свои человейники

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Гость

09:57:28 09-06-2023

Китайские грабли (09:08:27 09-06-2023) Уже давно понятно, что купившие в ипотеку квартиры в стеклов... Не переживай так, а то стул испортится. Всё в Китае хорошо, байки эти своим друзьям пенсионерам рассказывай.

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Гость

12:15:14 09-06-2023

Китайские грабли (09:08:27 09-06-2023) Уже давно понятно, что купившие в ипотеку квартиры в стеклов... вот не лень же ежедневно один и тот же текст писать

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Нуну

09:15:42 09-06-2023

Там, за Европой, с грунтом напутано, овраг, разлом идет, зона аномальная, жить я бы не рекомендовал, ну давайте, рискните. Элитное жулье.

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Татьяна

09:53:08 09-06-2023

Очень грустно ,живем по соседству и мечтали о зеленой зоне и парке на том месте,но о людях в наше время не думают....

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Гость

12:33:11 09-06-2023

Татьяна (09:53:08 09-06-2023) Очень грустно ,живем по соседству и мечтали о зеленой зоне и... Ещё в 80-е там планировался парк. Если тогда не сделали, теперь и подавно. Сейчас каждый клочок земли норовят застроить. А уж селяне подъедут, заселят новостройки.

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муму

09:57:08 09-06-2023

Лучше б мне деньги отдали

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Гость

10:20:28 09-06-2023

Гость (09:57:28 09-06-2023) Не переживай так, а то стул испортится. Всё в Китае хорошо, ... Да, там, кроме строительной мафии, есть технологии и мощнейшая в мире промышленность. Те города, где есть заводы, процветают. Но там, где строительная мафия настроила человейники и никакой промышленности нет, там нет никакого спроса на человейники. Население оттуда бежит, а те, кто влип с ипотекой, уже никогда никуда сбежать не смогут. Продать квартиры там уже невозможно, можно лишь купить. Но желающих нет. По теме полным-полно видео на ютьюбе. Есть даже документальные фильмы западных ТВ.

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Гость

10:22:13 09-06-2023

Ну молодец Комяков, работу себе на десятилетие урвал. Когда другие "гиганты" пожадничали. Сейчас становится все сложнее получить землю, тем более квартал на одного. Про парки давно пора забыть, вы попробуйте лучше эти сохранить. И всякие Перфильевы будут и дальше пытаться свои ФОКи втыкать в парки. Дело времени.

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Олег

10:56:35 09-06-2023

Купили и купили. Построят и построят. Купит кто-то. Если стоянку под авто нормальную сделать.

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Гость

11:00:31 09-06-2023

Гетто растёт

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Гость1

11:10:26 09-06-2023

Иш они какие.

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Гость

11:57:39 09-06-2023

Да, стоить эти квартиры будут запредельно дорого, не менее 500 тыс за квадрат, но уже в считанные месяцы, ещё до начала строительства их все расхватают, потому что денег у населения сейчас немерено. И да, это это чушь, когда говорят про отсутствие спроса на человейники. Спрос башенный, вы сейчас свободных квартир днем с огнём не найдёте, все распроданы!

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ХА-ХА-ХА

12:06:21 09-06-2023

Гость (11:57:39 09-06-2023) Да, стоить эти квартиры будут запредельно дорого, не менее 5... НИЧЕГО КОМЯК НЕ ПРОДАСТ. Кончит, как Береза. На шарфике

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Гость

12:09:55 09-06-2023

Какие это колоссальные деньги? Всего 112 миллионов- это стоимость всего 10 квартир в домах, которые они построят. А построят таких квартир несколько тысяч. Это какая прибыль будет!

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Гость

12:19:18 09-06-2023

Гость (12:09:55 09-06-2023) Какие это колоссальные деньги? Всего 112 миллионов- это стои... а затраты на стройматериалы вы не учитываеете?

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Гость

18:30:00 09-06-2023

Гость (12:09:55 09-06-2023) Какие это колоссальные деньги? Всего 112 миллионов- это стои... Вы думаете землю купить достаточно, строить не обязательно, просто распродать землю и огромную прибыль как вы посчитали получить, так как в ваших расчетах по прибыли не посчитаны материалы, труд, налоги и т.д., хорошо считают прибыль амиковские комментаторы.))))

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Гость

23:14:36 09-06-2023

Гость (18:30:00 09-06-2023) Вы думаете землю купить достаточно, строить не обязательно, ... У ненавистных застройщиков и после этих затрат сверхприбыли остаются! Когда же их хлебало треснет??? Никогда!

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Гость22

12:38:10 09-06-2023

Постройки в овраге постигнет та же участь, что и гаражи на Малахова- Бабуркина, к тому же 100 лет назад там людей расстреливали, место жуткое.

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Яя

14:26:40 09-06-2023

Гость22 (12:38:10 09-06-2023) Постройки в овраге постигнет та же участь, что и гаражи на М... https://www.amic.ru/news/strashnye-nahodki-na-pavlovskom-trakte-v-barnaule-versii-istorikov-i-chitatelya-amic-ru-112708

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Гость

12:40:59 09-06-2023

бедные застройщики,вынуждены приобретать за такие деньги землю, какой то геноцид по отношению к ним,теперь понимаю почему на протяжение нескольких лет они плачут, как тяжело в строительной отрасли, по человечески их жалко, памятники им ставить надо , в таких сложных условиях они работают....

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Гость

23:05:39 10-06-2023

Записывайтесь в очередь за ранее на квартиры, а то до старта не успеете.

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