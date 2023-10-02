Землю в старом центре Бийска хотели купить жители Воронежа, Вологды и Тольятти

Победил в аукционе бийчанин – он предложил наибольшую сумму за землю

02 октября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: "Бийский рабочий" со ссылкой на google.maps

Бийчанин стал победителем аукциона на право аренды земельного участка в центре Бийска, на который претендовали жители из других городов, пишет "Бийский рабочий".

Участок расположен в старом центре наукограда – на пересечении улицы Ленина и переулка 3-го Интернационала.

"Претенденты были не только из Алтайского края, но также из Воронежа, Вологды и Тольятти. Всего на торги было подано девять заявок. Бийчанин предложил наибольшую сумму – 515,4 тыс. рублей", – отмечает издание.

Участок, на котором сейчас ничего нет, сдается в аренду на 30 месяцев. Ранее на нем был расположен дом 1899 года постройки.