Зеркальная дата. Что нужно делать 23 ноября, чтобы исполнилось ваше заветное желание
Очередная красивая дата в этом году
23 ноября 2023, 06:10, ИА Амител
23 ноября – одна из самых красивых дат в этом году. Зеркальные даты привлекают внимание не только молодоженов, которые мечтают сыграть свадьбу, но и других людей. Они верят, что может исполниться самое заветное желание. Сейчас расскажем, что можно делать (а что нет) 23 ноября.
Что такое зеркальные даты?
Ежегодно в календаре встречаются зеркальные даты: комбинации чисел, которые одинаково читаются слева направо и наоборот. Считается, что именно в эти дни лучше делать важные дела. 23 ноября – один из нескольких дней в этом году, попадающих под категорию зеркальной даты. Следующий будет 23 декабря.
Что нужно делать 23 ноября 2023 года, чтобы привлечь удачу?
Астрологи рекомендуют составлять планы, и они обязательно исполнятся. Важно проводить различные процедуры для красоты и здоровья, начинать духовные практики. Например, сходить в массажный салон. Рекомендуется медитировать или посетить врача. Не забываем, что зеркальные даты считаются идеальными, чтобы сыграть свадьбу.
Астрологи советуют, чтобы в такие особенные дни рядом находились близкие. Если у вас есть какая-то мечта, подумайте о ней, сформулируйте ее как можно точнее. Тогда, может быть, Вселенная вас услышит, и ваше желание исполнится.
Что нельзя делать 23 ноября 2023 года?
Список небольшой. Зеркальная дата таит в себе опасности. Старайтесь быть на позитиве, не ругайтесь с любимыми и родными. Поскольку зеркальные даты считаются энергетически сильными, то в такие дни не следует кому-то желать зла, так как недобрые пожелания вернутся к человеку.
07:46:20 23-11-2023
зеркальная дата применительно к 23 числу была 23 февраля 2023 г а сегодня 23.11.2023 только по сумме сходицца
08:52:04 23-11-2023
Гость (07:46:20 23-11-2023) зеркальная дата применительно к 23 числу была 23 февраля 202... Тоже не верно. Это должно быть 32 февраля - 3202 2023
15:59:09 23-11-2023
Гость (08:52:04 23-11-2023) Тоже не верно. Это должно быть 32 февраля - 3202 2023... Увы мы не доживем до 3202 года. Тут до 2100 года 91 года рождения еще дожить должны и то не факт. Мало кому даже до 100 удавалось дожить, а уж до 109 лет и подавно. а по теме 3202 - 2023 я вот не удивлюсь если лет через 30 будет 31 ноября - 32 ноября 30 февраля а что 29 февраля же есть и то редко. дальше что амм 31 апреля =)
08:34:24 23-11-2023
или зеркало у них врет или как всегда ерундой страдают
08:49:12 23-11-2023
кривое зеркало! зеркальная это когда 23.11.32
09:18:17 23-11-2023
да нету никаких зеркальных уже 11 лет
17:26:55 24-11-2023
31 декабря возможно зеркальная дата