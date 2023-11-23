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Зеркальная дата. Что нужно делать 23 ноября, чтобы исполнилось ваше заветное желание

Очередная красивая дата в этом году

23 ноября 2023, 06:10, ИА Амител

Фото: wallbox.ru
Фото: wallbox.ru

23 ноября – одна из самых красивых дат в этом году. Зеркальные даты привлекают внимание не только молодоженов, которые мечтают сыграть свадьбу, но и других людей. Они верят, что может исполниться самое заветное желание. Сейчас расскажем, что можно делать (а что нет) 23 ноября.

1

Что такое зеркальные даты?

Ежегодно в календаре встречаются зеркальные даты: комбинации чисел, которые одинаково читаются слева направо и наоборот. Считается, что именно в эти дни лучше делать важные дела. 23 ноября – один из нескольких дней в этом году, попадающих под категорию зеркальной даты. Следующий будет 23 декабря.

2

Что нужно делать 23 ноября 2023 года, чтобы привлечь удачу?

Астрологи рекомендуют составлять планы, и они обязательно исполнятся. Важно проводить различные процедуры для красоты и здоровья, начинать духовные практики. Например, сходить в массажный салон. Рекомендуется медитировать или посетить врача. Не забываем, что зеркальные даты считаются идеальными, чтобы сыграть свадьбу.

Астрологи советуют, чтобы в такие особенные дни рядом находились близкие. Если у вас есть какая-то мечта, подумайте о ней, сформулируйте ее как можно точнее. Тогда, может быть, Вселенная вас услышит, и ваше желание исполнится.

3

Что нельзя делать 23 ноября 2023 года?

Список небольшой. Зеркальная дата таит в себе опасности. Старайтесь быть на позитиве, не ругайтесь с любимыми и родными. Поскольку зеркальные даты считаются энергетически сильными, то в такие дни не следует кому-то желать зла, так как недобрые пожелания вернутся к человеку.

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Комментарии 7

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Гость

07:46:20 23-11-2023

зеркальная дата применительно к 23 числу была 23 февраля 2023 г а сегодня 23.11.2023 только по сумме сходицца

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Гость

08:52:04 23-11-2023

Гость (07:46:20 23-11-2023) зеркальная дата применительно к 23 числу была 23 февраля 202... Тоже не верно. Это должно быть 32 февраля - 3202 2023

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Максим

15:59:09 23-11-2023

Гость (08:52:04 23-11-2023) Тоже не верно. Это должно быть 32 февраля - 3202 2023... Увы мы не доживем до 3202 года. Тут до 2100 года 91 года рождения еще дожить должны и то не факт. Мало кому даже до 100 удавалось дожить, а уж до 109 лет и подавно. а по теме 3202 - 2023 я вот не удивлюсь если лет через 30 будет 31 ноября - 32 ноября 30 февраля а что 29 февраля же есть и то редко. дальше что амм 31 апреля =)

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Гость

08:34:24 23-11-2023

или зеркало у них врет или как всегда ерундой страдают

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Гость

08:49:12 23-11-2023

кривое зеркало! зеркальная это когда 23.11.32

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Гость

09:18:17 23-11-2023

да нету никаких зеркальных уже 11 лет

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Ирина

17:26:55 24-11-2023

31 декабря возможно зеркальная дата

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