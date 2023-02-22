Зеркальная дата. Почему 23 февраля 2023 года считают магическим днём и чем он опасен?

Нумерологи убеждены, что любое необдуманное действие в этот день может обернуться бедой

22 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

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В 2023 году 23 февраля – особенная дата. И речь не только о Дне защитника Отечества. Астрологи, нумерологи и эзотерики считают, что в этот день нас ждёт мистическая зеркальная дата. По их мнению, такие дни обладают очень мощной энергией и могут предопределить нашу судьбу на долгие годы вперёд.

О том, что такое зеркальная дата, чего ждать от 23 февраля 2023 года и чего нельзя делать, чтобы не обречь себя на неудачи, – в материале amic.ru.

1 Почему 23 февраля 2023 года – зеркальная дата? Тут всё просто. Если перевести 23 февраля 2023 года в числовой вариант, то получится 23.02.2023. Зеркальными в нумерологии называют даты, которые можно абсолютно одинаково прочитать как слева направо, так и наоборот. 23 февраля 2023 года под эти критерии не подходит. Но число очень близко к зеркальному, поэтому нумерологи и его считают магическим.

2 Почему зеркальные даты считают магическими и опасными? Зеркальные даты обладают очень мощной энергией и сильно влияют на судьбы людей, рассказала Пятому каналу нумеролог Наталья Файман. По её словам, для многих такие дни становятся поворотными моментами в жизни. "Они считаются очень сильными и мощными по своей энергетике. Это некие судьбоносные даты, которые влияют на большое количество людей", – цитирует Пятый канал нумеролога. Считается, что в эти дни Вселенная очень сильно влияет на нашу судьбу. Если верить нумерологам, то дата "зеркальная в прямом смысле: судьба отражает в нашу сторону всё, что мы ей посылаем. Поэтому в такие дни очень важно прислушиваться к сигналам Вселенной и чётко знать, что можно делать, а что нельзя. В противном случае можно испортить себе карму на долгие годы вперёд, предупреждают эзотерики.

3 Чего ждать от зеркальной даты 23.02.2023? Никаких конкретных пророчеств нумерологи не делают. По словам Натальи Файман, главным числом 23 февраля 2023 года станет пятёрка. "В 2023 году программа зеркальной даты – пятёрка, которая отвечает за динамику и активный образ жизни. В этот день нужно проводить время в движении и общении. Важно отслеживать мысли, которые мы транслируем Вселенной. Будьте уверены, она нас хорошо слышит. К ней можно обращаться", – рассказала нумеролог Пятому каналу

4 Что нельзя делать в зеркальную дату 23.02.2023, чтобы не попасть в беду? Главное, по словам нумеролога, – ни с кем не ругаться и не вступать в конфликты. Файман предупреждает, что любой негатив в этот день обязательно вернётся к вам, да ещё и в двойном размере. "В этой дате у нас заключены четыре двойки. И вот эта энергия может вывести как в плюс, так и в минус. Отслеживаем свои эмоции и контролируем негативное состояние, потому что в этот день вообще не рекомендуется ссориться, ругаться и входить в какой-либо конфликт", – цитирует нумеролога Пятый канал Кроме того, в этот день лучше не принимать никаких важных решений: их стоит отложить на более поздний срок. Также нумеролог отметила, что 23 февраля нельзя игнорировать сигналы Вселенной, которая может предостеречь вас от чего-то плохого.